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У Києві сталася масштабна ДТП: є загиблі та постраждалі (фото)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві сталася масштабна ДТП: є загиблі та постраждалі (фото)
фото: Поліція Києва

Внаслідок ДТП керманич і пасажир автомобіля Mitsubishi загинули

Увечері 28 вересня в Києві трапилася велика аварія, внаслідок якої зіткнулися чотири автомобілі. Унаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Києва.

За інформацією, аварія сталася близько 18:00 на вулиці Наумова у Святошинському районі міста Києва. Ймовірно, автомобілі Mitsubishi, Kia, Skoda та Renault зіткнулися після того, як водій Mitsubishi не врахував безпеку руху, не впорався з керуванням, виїхавши на смугу зустрічного руху та спричинивши зіткнення.

Внаслідок ДТП керманич і пасажир автомобіля Mitsubishi загинули, водій і пасажир автомобіля Kia отримали тілесні ушкодження. 

У Києві сталася масштабна ДТП: є загиблі та постраждалі (фото) фото 1
У Києві сталася масштабна ДТП: є загиблі та постраждалі (фото) фото 2
У Києві сталася масштабна ДТП: є загиблі та постраждалі (фото) фото 3

Слідчі поліції Києва розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють усі обставини та механізм аварії.

Нагадаємо, 6 вересня на Київщині фура з тваринами розчавила легковик. Водій легковика, місцевий пенсіонер, загинув на місці.

Раніше повідомлялося, що 3 вересня на Рівненщині зіткнулися два легкових автомобілі. У результаті одна дитина загинула, восьмеро осіб, троє з яких діти, постраждали.

Теги: ДТП Київ дитина поліція аварія водій

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