У Києві сталася масштабна ДТП: є загиблі та постраждалі (фото)
Внаслідок ДТП керманич і пасажир автомобіля Mitsubishi загинули
Увечері 28 вересня в Києві трапилася велика аварія, внаслідок якої зіткнулися чотири автомобілі. Унаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Києва.
За інформацією, аварія сталася близько 18:00 на вулиці Наумова у Святошинському районі міста Києва. Ймовірно, автомобілі Mitsubishi, Kia, Skoda та Renault зіткнулися після того, як водій Mitsubishi не врахував безпеку руху, не впорався з керуванням, виїхавши на смугу зустрічного руху та спричинивши зіткнення.
Внаслідок ДТП керманич і пасажир автомобіля Mitsubishi загинули, водій і пасажир автомобіля Kia отримали тілесні ушкодження.
Слідчі поліції Києва розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють усі обставини та механізм аварії.
Нагадаємо, 6 вересня на Київщині фура з тваринами розчавила легковик. Водій легковика, місцевий пенсіонер, загинув на місці.
Раніше повідомлялося, що 3 вересня на Рівненщині зіткнулися два легкових автомобілі. У результаті одна дитина загинула, восьмеро осіб, троє з яких діти, постраждали.
Коментарі — 0