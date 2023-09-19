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У Перу автобус зірвався у прірву: багато жертв

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Перу автобус зірвався у прірву: багато жертв
На перуанських автомагістралях часто відбуваються аварії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На південному сході Перу унаслідок аварії загинули 25 людей, в тому числі двоє дітей

Через падіння з вузької гірської дороги в ущелину на південному сході Перу загинули 25 людей, в тому числі двоє дітей. Як повідомляє агенція AFP з посиланням на поліцію, автобус зірвався у 200-метрову ущелину в Андах, в районі міста Хуанкавелика. Відомо також про 34 постраждалих.

Президентка Перу Діна Болуарте, яка прибула до Нью-Йорка на Генсамблею ООН, висловила співчуття близьким жертв.

У серпні приблизно в тому ж районі через аварію 13 людей загинули і п’ятеро були поранені.

На перуанських автомагістралях часто відбуваються аварії. Причини – перевищення швидкості, погані дороги, відсутність дорожніх знаків і недотримання правил дорожнього руху.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2019 році в Перу на дорогах загинуло 4414 людей (понад 13 на 100 тисяч жителів).

Нагадаємо, що нещодавно в Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП.

Теги: Перу аварія

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