Для стабільної роботи українських ТЕС взимку ДТЕК ввів в роботу вже 18 вугільних лав

«Для теплової генерації, як і для усієї української енергосистеми, майбутній опалювальний сезон стане черговим тестом на витримку»

ДТЕК повідомляв, що інвестує у 2023 році близько 11 млрд гривень у планові ремонти ТЕС

Для надійної роботи українських теплоелектростанцій під час опалювального сезону за перші дев’ять місяців цього року компанія ДТЕК Енерго ввела в роботу 18 нових вугільних лав. Про це йдеться в повідомленні компанії.

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Зазначається, що до кінця року шахтарі будуть працювати у посиленому режимі та планують ввести ще 9 нових лав. Таким чином, загальна їх кількість за підсумками року складе 27.

«Для теплової генерації, як і для усієї української енергосистеми, майбутній опалювальний сезон стане черговим тестом на витримку. Щоб українці були зі світлом і теплом, готуємося давно, активно і системно. Інвестиції компанії в український вуглевидобуток збільшуємо вдвічі – до понад 7 млрд грн за підсумками року», – повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

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Він додав, що це дозволить забезпечити українські ТЕС необхідними для надійної роботи обсягами палива та працювати на максимумі під час опалювального сезону.

Раніше ДТЕК повідомляв, що інвестує у 2023 році близько 11 млрд гривень у планові ремонти ТЕС і підготовку лав – по суті ключові аспекти підготовки до опалювального сезону.