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Для стабільної роботи українських ТЕС взимку ДТЕК ввів в роботу вже 18 вугільних лав

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Для стабільної роботи українських ТЕС взимку ДТЕК ввів в роботу вже 18 вугільних лав
«Для теплової генерації, як і для усієї української енергосистеми, майбутній опалювальний сезон стане черговим тестом на витримку»
фото: ДТЕК

ДТЕК повідомляв, що інвестує у 2023 році близько 11 млрд гривень у планові ремонти ТЕС

Для надійної роботи українських теплоелектростанцій під час опалювального сезону за перші дев’ять місяців цього року компанія ДТЕК Енерго ввела в роботу 18 нових вугільних лав. Про це йдеться в повідомленні компанії. 

Зазначається, що до кінця року шахтарі будуть працювати у посиленому режимі та планують ввести ще 9 нових лав. Таким чином, загальна їх кількість за підсумками року складе 27.

«Для теплової генерації, як і для усієї української енергосистеми, майбутній опалювальний сезон стане черговим тестом на витримку. Щоб українці були зі світлом і теплом, готуємося давно, активно і системно. Інвестиції компанії в український вуглевидобуток збільшуємо вдвічі – до понад 7 млрд грн за підсумками року», – повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Він додав, що це дозволить забезпечити українські ТЕС необхідними для надійної роботи обсягами палива та працювати на максимумі під час опалювального сезону.

Раніше ДТЕК повідомляв, що інвестує у 2023 році близько 11 млрд гривень у планові ремонти ТЕС і підготовку лав – по суті ключові аспекти підготовки до опалювального сезону.

Теги: інвестиції опалювальний сезон ДТЕК

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