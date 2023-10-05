Стрілянина у Дніпрі: Слідство назвало нові подробиці інциденту

Підозрюваний патрульний, який перебуває під домашнім арештом, не визнає свою провину

Слідчі виявили алкоголь в крові супутниці чоловіка, якого поліцейські застрелили в Дніпрі під час конфлікту. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян у коментарі «Українській правді».

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«Стосовно загиблого чоловіка слідство ще не надало відповідну довідку про вміст алкоголю в його крові, тривають комплексні експертизи. Водночас слідчі допитали цивільну дружину і дітей загиблого, які показали, що напередодні він вживав алкоголь і сів за кермо напідпитку. Тобто слідство має безпосередні свідчення.

Водночас стосовно цивільної дружини загиблого, яка була на водійському сидінні, коли авто зупинили поліцейські, слідчі довідкою підтвердили, що в її крові також був алкоголь – 0,33 проміле (допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле – «Главком»)», – сказала вона.

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Що стосується куль у тілі загиблого Сапьян зазначила, що за даними слідства, поліцейський здійснив три постріли, влучань же було два.

Також вона розповіла, що підозрюваний патрульний, який перебуває під домашнім арештом, не визнає свою провину. Він співпрацює зі слідством і погодився на слідчий експеримент, щоб відтворити всі події того дня. І він, і його напарниця (наразі відсторонені від служби) дають показання.

Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Одночасно з цим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.