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    У ДТП із трьома автобусами під Києвом постраждали чотири пасажири (фото)

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    Маршрутний автобус Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з автобусом &laquo;Атаман&raquo; - У ДТП із трьома автобусами під Києвом постраждали чотири пасажири (фото)
    Маршрутний автобус Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з автобусом «Атаман»
    фото: Нацполіція

    Постраждалі перебувають у Бориспільській лікарні

    Поліція Бориспільського району встановлює обставини ДТП за участю трьох автобусів, що сталася вранці 10 грудня на 34-му кілометрі автодороги Київ–Харків. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За даними поліції, 42-річний водій маршрутного автобуса Mercedes-Benz Sprinter сполученням Черкаси–Київ не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з маршрутним автобусом «Атаман» під керуванням 60-річного водія, який рухався попереду в попутному напрямку та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 46-річного місцевого жителя.

    Внаслідок автопригоди пасажири автобусів – 37-річний мешканець Київщини, 39-річна та 19-річний жителі Черкащини та 47-річна жителька Обухівського району – отримали тілесні ушкодження. На даний час потерпілі перебувають на обстеженні в Бориспільській лікарні, загрози їх життю немає.

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    У ДТП із трьома автобусами під Києвом постраждали чотири пасажири (фото)
    У ДТП із трьома автобусами під Києвом постраждали чотири пасажири (фото)
    У ДТП із трьома автобусами під Києвом постраждали чотири пасажири (фото)
    У ДТП із трьома автобусами під Києвом постраждали чотири пасажири (фото)
    фото: Нацполіція

    На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

    Раніше Патрульна поліція повідомила, що на автодорозі Київ–Харків сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автобусів.

    Теги: Національна поліція України ДТП громадський транспорт водій Київщина
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    У ДТП із трьома автобусами під Києвом постраждали чотири пасажири (фото)