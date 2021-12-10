У ДТП із трьома автобусами під Києвом постраждали чотири пасажири (фото)

Постраждалі перебувають у Бориспільській лікарні

Поліція Бориспільського району встановлює обставини ДТП за участю трьох автобусів, що сталася вранці 10 грудня на 34-му кілометрі автодороги Київ–Харків. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За даними поліції, 42-річний водій маршрутного автобуса Mercedes-Benz Sprinter сполученням Черкаси–Київ не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з маршрутним автобусом «Атаман» під керуванням 60-річного водія, який рухався попереду в попутному напрямку та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 46-річного місцевого жителя.

Внаслідок автопригоди пасажири автобусів – 37-річний мешканець Київщини, 39-річна та 19-річний жителі Черкащини та 47-річна жителька Обухівського району – отримали тілесні ушкодження. На даний час потерпілі перебувають на обстеженні в Бориспільській лікарні, загрози їх життю немає.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Раніше Патрульна поліція повідомила, що на автодорозі Київ–Харків сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автобусів.