«Мажорна» ДТП у центрі Києва: Mercedes протаранив Volkswagen (фото, відео)

Mercedes вилетів зі смуги для громадського транспорту

У неділю, 12 грудня, ввечері на площі Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика Mercedes і Volkswagen. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Очевидці повідомляли, що водій Mercedes (AA0007MB) вилетів на червоний сигнал світлофора ще й зі смуги для громадського транспорту та в’їхав прямо у бік Volkswagen.

На місці працювали медики. Про кількість і стан постраждалих не повідомляється.

Згодом у мережі з’явилося відео моменту ДТП, зняте з відеореєстратор.

На ньому видно, що Mercedes виїхав на зелений сигнал світлофора, але, не давши автомобілю Volkswagen завершити маневр, протаранив його в бік.

У мережі також повідомляють, що вартість такого автомобіля Mercedes – близько $238 тис., а його номерний знак коштує 36 тис. грн.

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