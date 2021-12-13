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    «Мажорна» ДТП у центрі Києва: Mercedes протаранив Volkswagen (фото, відео)

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    Mercedes&nbsp;протаранив автомобіль Volkswagen - «Мажорна» ДТП у центрі Києва: Mercedes протаранив Volkswagen (фото, відео)
    Mercedes протаранив автомобіль Volkswagen
    фото: Київ оперативний

    Mercedes вилетів зі смуги для громадського транспорту

    У неділю, 12 грудня, ввечері на площі Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика Mercedes і Volkswagen. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Очевидці повідомляли, що водій Mercedes (AA0007MB) вилетів на червоний сигнал світлофора ще й зі смуги для громадського транспорту та в’їхав прямо у бік Volkswagen.

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    «Мажорна» ДТП у центрі Києва: Mercedes протаранив Volkswagen (фото, відео)
    «Мажорна» ДТП у центрі Києва: Mercedes протаранив Volkswagen (фото, відео)
    «Мажорна» ДТП у центрі Києва: Mercedes протаранив Volkswagen (фото, відео)
    «Мажорна» ДТП у центрі Києва: Mercedes протаранив Volkswagen (фото, відео)
    «Мажорна» ДТП у центрі Києва: Mercedes протаранив Volkswagen (фото, відео)
    «Мажорна» ДТП у центрі Києва: Mercedes протаранив Volkswagen (фото, відео)
    фото: Київ оперативний

    На місці працювали медики. Про кількість і стан постраждалих не повідомляється.

    Згодом у мережі з’явилося відео моменту ДТП, зняте з відеореєстратор.

    На ньому видно, що Mercedes виїхав на зелений сигнал світлофора, але, не давши автомобілю Volkswagen завершити маневр, протаранив його в бік.

    У мережі також повідомляють, що вартість такого автомобіля Mercedes – близько $238 тис., а його номерний знак коштує 36 тис. грн.

    Нагадаємо, у ДТП із трьома автобусами під Києвом постраждали чотири пасажири (фото)

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    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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    «Мажорна» ДТП у центрі Києва: Mercedes протаранив Volkswagen (фото, відео)