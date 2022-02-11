Душ у сміттєпроводі: дизайнери перетворили дореволюційну квартиру на сучасну (фото)

Ремонт квартири обійшовся у $137 тис.

У Києві дизайнери перетворили стару квартиру у дореволюційному будинку на сучасне стильне помешкання. Квартира розташована у Шевченківському районі столиці, пише видання The village.

Ремонт у квартирі тривав дев’ять місяців. Старі перестінки, які були в радянський час із керамічного блоку та викладені дуже погано, довелося розібрати, замість них зробили нові. Дизайнери повністю оновили комунікації: труби переварили, каналізаційні стояки почистили, а вентиляційні стояки зробили оцинкованими. Також встановили алюмінієві вікна та зволожувачі канального типу.

Аби не загромаджувати приміщення, а розмір квартири 98 кв.м, дизайнери вдалися до лаконічності у виборі матеріалів, фактур та кольорів. «Тип оздоблення стін всюди один – тинькування. Це практичне рішення, оскільки покриття зі штукатурки приховане воском і не боїться вологи, каже автор проекту», – зазначається в описі помешкання.

Оскільки будинок доволі старий, стіни не могли перемістити, але прибрали перегородку, яка відділяє коридор з вітальнею, візуально розділивши зони дзеркалом. У кухні встановили спеціальну систему, яка дозволяє закрити робочу поверхню та побутову техніку. Так кухня в будь-який момент може перетворитися в їдальню. До речі, усі меблі у квартирі кольору вибіленого дуба.

Із значних перетворень – на місці сміттєпроводу облаштували компактний душ. Для цього довелося пробити отвір і підсилити його, додавши зону в площу квартири. Також майстри вирізали азбестову трубу, яка в сусідів згори та знизу вже була вирізана. У такий спосіб виокремили душову без скляних дверей. Балкон розісклили та зробили його відкритим. Загалом ремонт обійшовся у $137 тис.

Раніше «Главком» писав про будинок у Бориспільському районі, що на Київщині, вартістю 84 млн грн. Нагадаємо, стару квартиру у центрі столиці з ліпниною на стелі дизайнери перетворили на світлий та вишуканий простір. Квартира розташована в Шевченківському районі, біля Золотих воріт.

До слова, у Києві виставлена на продаж п’ятикімнатна квартира за $3,5 млн. Помешкання продається на вул. Івана Мазепи, 10.

Також у Києві середня ціна квадратного метра нерухомості у 2021-му році стрімко пішла вгору. 26% мешканців Києва, що цікавляться темою придбання житла, планують купити квартиру вже цього року. Як повідомлялося, у Києві квартиру з ядучими стінами та пластиком на стелі пропонують за $600 тис. Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.