Різнобарвні стіни та чорна ванна: за який маєток просять $3 млн (фото)

Загальна площа будинку 1064,5 кв.м

У Бориспільському районі, що на Київщині, виставлений на продаж триповерховий будинок майже за 84 млн грн. Маєток на дев’ять кімнат розташований у котеджному містечку під Києвом, загальна площа землі – 2,0 га. Загальна площа будинку 1064,5 кв.м. Оголошення про продаж маєтку виставлене на сайті продажу нерухомості «Благовість».

«Маєток у котеджному містечку під Києвом, загальна площа земель – 2,0 га, з яких – 0,42 га земля для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку та 1,6 га для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу, домоволодіння складається з основного житлового котеджу побудованого у 2016 році, загальна площа – 1064,5 кв.м, житлова – 460 кв.м, із земельною ділянкою під ним – 0,346 га», – зазначається у повідомленні.

У будинку впадає в око велика кількість різнобарвних стін та справжня груба обкладена кахлями. А ще у маєтку є два каміни та кімната-спортзал.Остання виконана у фіолетових, бузкових, сірих та гірчичних тонах. Загалом еклектичне поєднання матеріалів, кольорів та фактур простежується на усіх трьох поверхах будівлі. Приміром стіни однієї з ванн пофарбуванні у зелений колір, а інша ванна кімната обкладена чорно-сірою плиткою під мармур. Стіни у коридорі яскраво помаранчеві, а в дитячій розписані квітами. Один із камінів у будинку виконаний із білого мармуру, довкола іншого стіни пофарбовані у колір бургунд, а сам камін обкладений зеленою плиткою.

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