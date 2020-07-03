Київська поліція затримала автоугонщика (фото)



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Чоловік викрав автомобіль Iveco Фото: Нацполіція

Молодик викрав автомобіль одного із працівників підприємства, на якому він працював охоронником

До Святошинського управління поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що залишив свій автомобіль Iveco на території підприємства на вулиці Проектній, де він працює, а, повернувшись, виявив його відсутність. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка належним чином задокументувала злочин.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що власник не замкнув автівку та залишив ключі в замку запалення. Переглянувши відео з камер спостереження підприємства, слідчі встановили, що до злочину причетний охоронник, який працює там.

«Завдяки камерам відеонагляду «Безпечне місто», правоохоронці відслідкували напрямок руху автівки та встановили місцезнаходження порушника. Зловмисника затримали у Київській області. Ним виявився раніше не судимий 29-річний уродженець Вінницької області, який у скоєному зізнався», - розповів слідчий Святошинського управління поліції Дмитро Довбаш.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину та судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.