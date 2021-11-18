Дзвіниця Софії Київської засяяла фіолетовим кольором на честь «поспішайок» (фото)

Київ долучився до відзначення Міжнародного дня передчасно народжених дітей

17 листопада ввечері з нагоди відзначення Міжнародного дня передчасно народжених дітей у столиці було підсвічено фіолетовим кольором дзвіницю Софії Київської, Пішохідний міст та ТЦ «Гулівер». Відповідну ініціативу вже шостий рік поспіль здійснюють громадські та благодійні організації: благодійна платформа dobro.ua у партнерстві з Асоціацією батьків передчасно народжених дітей «Ранні пташки», Асоціацією Неонатологів України, БФ «Свічадо». Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Як зазначила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, яка долучилася до акції, передчасні пологи – не рідкість, і вони можуть нести загрозу життю й здоров’ю дитини та її матері. Саме тому у столиці велику увагу приділяють охороні материнства і дитинства, аби зберегти здоров’я та повноцінне життя крихітним «поспішайкам».

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко долучилася до акції Фото: КМДА

«Щороку у Києві з’являється близько 2 тисяч передчасно народжених дітей. Зокрема, тогоріч у комунальних закладах міста було зафіксовано понад 1700 передчасних пологів, а за 10 місяців 2021 року – майже 1300. У цілому ж в Україні кількість «ранніх пташок» щороку сягає 19 тисяч», – повідомила вона.

За словами Старостенко, передчасно народжені діти – дуже вразливі, і в перші місяці життя їм вкрай потрібна допомога лікарів. «Кожен пологовий будинок столиці має необхідних спеціалістів та обладнання для надання допомоги передчасно народженим малюкам. Крім того, з 2012 року у місті функціонує Перинатальний центр, де наглядають за малюками з вагою при народженні менше 1500 грамів та терміні гестації менше 32 тижнів. Заклад забезпечений необхідним обладнанням, у тому числі ретинальною камерою для діагностики ретинопатії недоношених, а також потужною командою спеціалістів, які опікуються «поспішайками», – розповіла Старостенко.

Вона також додала, що перші три роки життя передчасно народжена дитина має спостерігатися у катамнестичному кабінеті, де її оглядає педіатр та реабілітолог із метою ранньої оцінки статокінетичного, мовного та нейромоторного розвитку з використанням спеціальних шкал. У разі виявлення порушень – лікар скеровує на лікування.

Старостенко висловила вдячність громадському сектору, благодійним та батьківським організаціям, які активно долучаються до підтримки українських і столичних «ранніх пташок».