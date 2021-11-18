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    Дзвіниця Софії Київської засяяла фіолетовим кольором на честь «поспішайок» (фото)

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    Дзвіницю Софії Київської підсвічено фіолетовим кольором - Дзвіниця Софії Київської засяяла фіолетовим кольором на честь «поспішайок» (фото)
    Дзвіницю Софії Київської підсвічено фіолетовим кольором
    фото: КМДА

    Київ долучився до відзначення Міжнародного дня передчасно народжених дітей

    17 листопада ввечері з нагоди відзначення Міжнародного дня передчасно народжених дітей у столиці було підсвічено фіолетовим кольором дзвіницю Софії Київської, Пішохідний міст та ТЦ «Гулівер». Відповідну ініціативу вже шостий рік поспіль здійснюють громадські та благодійні організації: благодійна платформа dobro.ua у партнерстві з Асоціацією батьків передчасно народжених дітей «Ранні пташки», Асоціацією Неонатологів України, БФ «Свічадо». Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

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    Дзвіниця Софії Київської засяяла фіолетовим кольором на честь «поспішайок» (фото)
    Дзвіниця Софії Київської засяяла фіолетовим кольором на честь «поспішайок» (фото)
    фото: КМДА

    Як зазначила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, яка долучилася до акції, передчасні пологи – не рідкість, і вони можуть нести загрозу життю й здоров’ю дитини та її матері. Саме тому у столиці велику увагу приділяють охороні материнства і дитинства, аби зберегти здоров’я та повноцінне життя крихітним «поспішайкам».

    Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко долучилася до акції Фото: КМДА
    Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко долучилася до акції Фото: КМДА

    «Щороку у Києві з’являється близько 2 тисяч передчасно народжених дітей. Зокрема, тогоріч у комунальних закладах міста було зафіксовано понад 1700 передчасних пологів, а за 10 місяців 2021 року – майже 1300. У цілому ж в Україні кількість «ранніх пташок» щороку сягає 19 тисяч», – повідомила вона.

    За словами Старостенко, передчасно народжені діти – дуже вразливі, і в перші місяці життя їм вкрай потрібна допомога лікарів. «Кожен пологовий будинок столиці має необхідних спеціалістів та обладнання для надання допомоги передчасно народженим малюкам. Крім того, з 2012 року у місті функціонує Перинатальний центр, де наглядають за малюками з вагою при народженні менше 1500 грамів та терміні гестації менше 32 тижнів. Заклад забезпечений необхідним обладнанням, у тому числі ретинальною камерою для діагностики ретинопатії недоношених, а також потужною командою спеціалістів, які опікуються «поспішайками», – розповіла Старостенко.

    Вона також додала, що перші три роки життя передчасно народжена дитина має спостерігатися у катамнестичному кабінеті, де її оглядає педіатр та реабілітолог із метою ранньої оцінки статокінетичного, мовного та нейромоторного розвитку з використанням спеціальних шкал. У разі виявлення порушень – лікар скеровує на лікування.

    Старостенко висловила вдячність громадському сектору, благодійним та батьківським організаціям, які активно долучаються до підтримки українських і столичних «ранніх пташок».

    Теги: Київ діти акція КМДА немовля
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    Дзвіниця Софії Київської засяяла фіолетовим кольором на честь «поспішайок» (фото)