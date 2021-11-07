У Запорізькій області у сміттєвий бак викинули труп немовляти

Місцеві мешканці виявили мертвого новонародженого хлопчика, загорнутого у полімерний пакет

У Мелітополі в сміттєвому баку біля одного із багатоповерхових будинків знайшли труп новонародженого хлопчика. Він був загорнутий у рушник у полімерному пакеті. Про це повідомило Мелітопольське районне управління поліції ГУНП у Запорізькій області.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал Ріа-Мелітопіль:

«7 листопада близько 09:30 до чергової частини Мелітопольського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у сміттєвому баку по вулиці Ярослава Мудрого у Мелітополі знайшли тіло дитини», йдеться в повідомленні.

Правоохоронці виїхали на місце події.

«Поліцейськими встановлено, що двоє місцевих мешканців у сміттєвому баку біля одного із багатоповерхових будинків по вулиці Ярослава Мудрого у Мелітополі знайшли полімерний пакет, в якому знаходився рушник, у який було загорнуто тіло дитини. Слідчо-оперативної групою виявлено труп новонародженої дитини (хлопчика) без ознак насильницької смерті. Для встановлення причини смерті дитини тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи», – зазначається у повідомленні.

У поліції повідомили, що після проведення співробітниками Мелітопольського РУП першочергових слідчий дій до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали внесено за ст. 117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини з додатковою відміткою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.

Усі оперативні підрозділи керівництвом Мелітопольського районного управління поліції скеровано на встановлення особи жінки, яка народила дитину і всіх обставин даної події.

Раніше у Мелітополі стало відомо про трагічну смерть власника ТМ «Молочна ріка» Євгена Куценка. Також він був одним із співзасновників відомої в Україні компанії «Олком».

А у Бердянську, що на Запоріжжі, бездомна жінка знайшла на смітнику пакет зі 110 тисячами гривень, після чого відшукала власника і все йому повернула. Виявилося, він випадково переплутав пакети і замість сміття викинув гроші.

Також у селищі Товсте Чортківського району Тернопільської області мати викинула власну дитину. Немовля знайшли на території закинутого молокозаводу у пакеті, повідомляє Нацполіція.

Плач дитини випадково почула місцева жителька, яка проходила повз. Жінка занесла хлопчика у їдальню та зателефонувала у поліцію.

Немовля з переохолодження відвезли до лікарні. Правоохоронці встановили, що хлопчик доношений і народився приблизно за добу до того, як його знайшли на вулиці.

Нагадаємо, на Миколаївщині багатодітна матір сідає до в’язниці за вбивство новонародженої дитини. За матеріалами справи обвинувачена, бувши матір’ю п’яти дітей, приблизно у серпні 2020 року дізналася, що знову вагітна. Нікому не повідомивши про це, на початку травня 2021 року жінка народила здорову дівчинку у домашніх умовах. Пологи відбулися у ванній кімнаті. Одразу після народження обвинувачена загорнула немовля у рушник, поклала вниз обличчям у дитячу ванночку та накрила зверху купою одягу. У результаті цих дій дитина прожила менше ніж 10 хвилин і задихнулася.

Інша страшна історія сталася на Черкащині. Понівечений хлопчик з Черкас, якого могли катувати, помер у лікарні. 7-річний Андрій був госпіталізований з жахливими травмами та ушкодженнями. Дитина перебувала у термінальній комі.