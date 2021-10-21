На Тернопільщині від Covid-19 померло тримісячне немовля

Діагноз коронавірус у дитини підтверджений посмертно

На Тернопільщині від коронавірусу вперше померло немовля, дитині було дві місяці і 29 днів. Про це епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев повідомив у коментарі «Суспільному».

«Діагноз коронавірус підтверджений посмертно. При житті діагноз не був встановлений. При розтині трупа дитини судмедексперт запідозрив, що це коронавірус. Були відібрані матеріали і лабораторно підтвердили Covid-19», – розповів Паничев.

Епідеміологи з Кременця зараз проводять розслідування, щоб з’ясувати можливе джерело інфекції, додав медик.

Як додає, Zaxid.Net, дитина померла не у лікарні, а вдома. Лікарі бригади швидкої Кременецького району тільки констатували смерть дитини.

Доглядати й лікувати немовля мала б первинна ланка медицини в Кременецькому районі. Однак директор Кременецького районного центру первинної медико-санітарної допомоги Віталій Корнійчук повідомив, що батьки немовляти до них не зверталися.

Тим не менш, 14 жовтня батьки зверталися у приймальне відділення Кременецької районної лікарні.

«Вони дійсно були в нас. Черговий педіатр оглянула дитину, зауважень не було серйозних, порадила міряти температуру три рази та звернутися наступного дня до їхнього сімейного лікаря, щоб сімейний призначив відповідні ліки. Первинна ланка медицини повинна здійснювати нагляд за маленькими дітьми до року. Чому це не було зроблено – не знаю», – розповів головний лікар установи Павло Кісіль.

До слова, напередодні у Львові від коронавірусу померла мати трьох дітей. Уся її родина противники вакцинації.

Зазначимо, сьогодні МОЗ змінив правила вакцинації дітей.

Нагадаємо, третій день поспіль українці б'ють рекорди з вакцинації. Після переходу у «червону» карантинну зону Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області вийшли у лідери за кількістю щеплень першою дозою за добу.

Також наразі уряд розглядає разом з Держспоживнаглядом і технічною групою МОЗ можливість ковід-вакцинації дітей від 12-14 років.

Як повідомлялося, на початку вересня, за повідомленням Національної академії наук України, захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії.

Вчора українці встановили новий рекорд: чверть мільйона щеплень за добу.

Однак Україна б'є й інші «рекорди»: за минулу добу зафіксовано максимум хворих і померлих за весь час пандемії.