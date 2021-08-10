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    Екологи б'ють на сполох: в Дніпрі виявили небезпечну рибу

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    Небезпечними для вживання є лящ, плоскирка, краснопірка, сазан, короп, щука, окунь - Екологи б'ють на сполох: в Дніпрі виявили небезпечну рибу
    Небезпечними для вживання є лящ, плоскирка, краснопірка, сазан, короп, щука, окунь
    Фото: Черкаський рибоохоронний патруль / Facebook

    У рибоохоронному патрулі попереджають про зараження глистами популярних видів прісноводної риби

    В акваторії Кременчуцького водосховища, зокрема в межах Черкас, спеціалісти рибоохоронного патруля почали спостерігати збільшення хворої риби. Про це повідомляється на сторінці установи.

    Зазначається, що риба плаває на поверхні і не заглиблюється, отже, заражена.

    «Причиною всьому – наявність в рибі хробака-ремінця (солітера). Це білий і довгий черв'як, який розвивається в черевній порожнині риби. Перебуваючи в черевній порожнині риби, ремінець досягає статевої зрілості черв'яком, після чого вже розпочинає своє розмноження, залишаючи яйця», – пояснюють патрульні.

    Відомо, що небезпечними для вживання є лящ, плоскирка, краснопірка, сазан, короп, щука, окунь.

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    Екологи б'ють на сполох: в Дніпрі виявили небезпечну рибу
    Екологи б'ють на сполох: в Дніпрі виявили небезпечну рибу
    Екологи б'ють на сполох: в Дніпрі виявили небезпечну рибу
    Екологи б'ють на сполох: в Дніпрі виявили небезпечну рибу

    «Потрапляючи в кишечник разом з їжею, а потім, в порожнину тіла риби, паразити ростуть, харчуються за рахунок господаря, здавлюють внутрішні органи, викликають порушення їх функцій», – інформують спеціалісти.

    Паразит небезпечний тим, що навіть після видалення внутрішніх органів рибини, в її організмі можуть лишитися личинки солітера. Гинуть вони лише у випадку теплової обробки або ж заморожування.

    «Солітер в рибі гине, якщо смажити або варити м’ясо при 55 градусах. Крім того, відомо, що паразит не виносить низьких температур. Так, глисти в рибі гинуть, якщо заморозити продукт на 10 і більше годин», – зазначається у публікації.

    Зрештою вживати в'ялену, суху чи копчену рибу невідомого походження не варто, додають спеціалісти. Розрізнити нормальну рибу від зараженою досить просто.

    «Смакові якості риби, після ураження паразитом, погіршуються. Вся справа в тому, що цей паразит протягом тривалого часу не дозволяє рибі повноцінно рости і розвиватися», – пояснюється у відомстві.

    Нагадаємо, у річці Дніпро чоловік зловив двометрового сома вагою 63 кг.

    Волинянин упіймав коропа вагою майже 22 кг. Чоловік показав фото вражаючого трофею, здобутого під час риболовлі.

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    Теги: екологія водойма Черкащина річка річка Дніпро харчування риба
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    Екологи б'ють на сполох: в Дніпрі виявили небезпечну рибу