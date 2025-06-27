Головна бухгалтерка однієї зі столичних фірм «загубила» майже 2 млн грн

Загалом, за даними поліції, фігурантка перерахувала на свій рахунок понад 1 млн 750 тис. грн

Головний бухгалтер одієї зі столичних фірм привласнила понад 1,7 млн грн з рахунків компанії. Жінці повідомлено про підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що 35-річна зловмисниця, будучи відповідальною за сплату податків та платежів, протягом року під різними приводами перераховувала гроші компанії на свій банківський рахунок. За скоєний злочин їй загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Як повідомили правоохоронці, до Деснянського управління поліції звернулася директорка однієї зі столичних фірм з продажу комплектуючих до електрообладнання та повідомила про те, що під час проведення перевірки фінансової документації виявила нестачу великої суми грошей. Слідчі розпочали кримінальне провадження, у ході якого встановили, що до афери причетна працівниця компанії – 35-річна мешканка Броварів.

Вмявилось, що на початку 2024 року жінка влаштувалась на фірму головним бухгалтером, відповідальним за контроль та правильністю нарахувань податків й платежів. Так, протягом року, маючи доступ до рахунку компанії, працівниця виводила кошти під приводом сплати різного роду податків, за оренду приміщення та неіснуючих договорів. Загалом фігурантка перерахувала на свій рахунок понад 1 млн 750 тис. грн.

Слідчі, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва, повідомили зловмисниці про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

За скоєне їй загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці дільничні правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який викрав понад 100 тис. грн з припаркованого автомобіля Lexus. Зловмисник виявився сусідом потерпілого підприємця. З'ясувалося, що 33-річний киянин, помітивши гаманець у салоні Lexus, припаркованого біля будинку, розбив скло дверей. Скориставшись вечірнім часом та відсутністю свідків, він викрав гаманець з понад 100 тисячами гривень. Затриманий раніше вже мав проблеми із законом за майнові та наркозлочини.

До слова, у Києві жінка влаштувалася на роботу й у перший день потрапила до поліції.