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Екстрені відключення скасовано: Київщина повертається до графіків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Екстрені відключення скасовано: Київщина повертається до графіків
Екстрені відключення на Київщині скасовано
колаж: glavcom.ua

Ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати

У Київській області скасували екстрені відключення світла, які запроваджували за розпорядженням НЕК «Укренерго». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ДТЕК».

Енергетики зазначають, що ситуація в енергосистемі стабілізувалася, тому область повертається до роботи за погодинними графіками відключень.

Зауважимо, що екстрені відключення у столиці досі тривають

Графік стабілізаційних відключень на Київщині 23 жовтня 2026 року
Графік стабілізаційних відключень на Київщині 23 жовтня 2026 року
фото: ДТЕК
Графік стабілізаційних відключень на Київщині 23 жовтня 2026 року
Графік стабілізаційних відключень на Київщині 23 жовтня 2026 року
фото: ДТЕК

Жителів регіону закликають перевіряти оновлену інформацію щодо своїх груп на офіційних ресурсах компанії та розумно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу.

Нагадаємо, у ніч проти 23 жовтня та вранці російські війська атакували енергетичні об'єкти у кількох областях України. Унаслідок ударів нові знеструмлення виникли у восьми регіонах. Без електропостачання залишилися окремі споживачі в Житомирській, Донецькій, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій, Харківській та Рівненській областях. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.  

Станом на 09:30 п'ятниці, 23 жовтня, рівень споживання електроенергії в Україні був на 3,6% нижчим, ніж у цей самий час попереднього дня. Водночас добовий максимум споживання 22 жовтня припав на ранкові години. Його показник залишився на рівні попереднього дня, 21 жовтня. Енергетики закликали українців обмежити використання потужних електроприладів із 16:00 до 22:00.

Теги: Київщина відключення світла

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