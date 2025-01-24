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Фіктивний шлюб заради посвідки на проживання. У Києві викрито канал незаконної легалізації іноземців

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Фіктивний шлюб заради посвідки на проживання. У Києві викрито канал незаконної легалізації іноземців
Схему укладання фіктивних шлюбів зловмисники налагодили на початку 2023 року 
фото: Національна поліція України

Організатором «бізнесу» виявився 48-річний іноземець, який проживає у Києві

Правоохоронці Києва ліквідували канал незаконної легалізації іноземців, які украдали фіктивні шлюби з українками заради посвідки на тимчасове проживання. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. 

Протиправну схему викрили працівники управління міграційної поліції столичного главку спільно з працівниками ГУ ДЗНД СБУ, слідчими Деснянського управління поліції та працівниками управління кримінального аналізу.

Правоохоронці встановили, що схему укладання фіктивних шлюбів зловмисники налагодили на початку 2023 року
Правоохоронці встановили, що схему укладання фіктивних шлюбів зловмисники налагодили на початку 2023 року
фото: Національна поліція України

Правоохоронці встановили, що схему укладання фіктивних шлюбів зловмисники налагодили на початку 2023 року. Організатором «бізнесу» виявився 48-річний іноземець, який проживає у Києві. Він долучив до оборудки свого 31-річного «земляка», який також мешкає у столиці, та 53-річну мешканку Київської області.

Організатором «бізнесу» виявився 48-річний іноземець, який проживає у Києві
Організатором «бізнесу» виявився 48-річний іноземець, який проживає у Києві
фото: Національна поліція України

Спільники знаходили потенційних «клієнтів» серед громадян Центральної Азії та Закавказького регіону, які бажали жити в Україні, та пропонували їм фіктивно одружитися з громадянками України, аби мати можливість отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні. Надалі, вони підшукували жінок, які за 2 – 10 тис. грн погоджувалися вступити у фіктивний шлюб з іноземцями та допомагали чоловікам оформити документи. Загалом, за свої «послуги» зловмисники отримували від іноземців від $1 до 3 тис.

За силової підтримки полку поліції особливого призначення №1 поліцейські провели обшуки за місцями мешкання фігурантів та вилучили у них чорнові записи із даними «клієнтів», гроші, отримані від незаконної діяльності, та автомобіль одного з учасників.

Фіктивний шлюб заради посвідки на проживання. У Києві викрито канал незаконної легалізації іноземців фото 1
фото: Національна поліція України

У столичній прокуратурі додали, що два іноземці, яких затримали, це громадяни Азербайджану. Клієнтів вони шукали. 

Зазначається, що правоохоронці встановлюють причетність посадовців відділів Державної реєстрації актів цивільного стану і Державної міграційної служби до сприяння у реалізації схеми легалізації іноземців в Україні.

Нині організатору оборудки та його співучасникам слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у рамках кримінального провадження, яке розпочато за матеріалами оперативно-розшукового відділу 7 прикордонного Карпатського загону, встановлено, що у травні цього року 43-річна жителька Київщини шляхом фіктивного одруження сприяла військовозобов’язаному у незаконному переправленні через державний кордон. Жінка, скориставшись своїм статусом інваліда ІІІ групи, уклала фіктивний шлюб із військовозобов’язаним з метою допомогти йому незаконно перетнути кордон. За допомогою Telegram вона знайшла «клієнта» і отримала $5 тис. за укладення шлюбу у Львові. 

У Києві працівниця РАЦСу одружилася зі зниклим воїном і заробила на цьому мільйон гривень. У одному зі столичних судів майже рік розглядали справу, де колишня дружина зниклого безвісти військовослужбовця вимагає визнати другий шлюб свого колишнього фіктивним. Каже, в Києві у день реєстрації шлюбу його не було. А з РАЦСу – жодного фото молодят. Ба більше, нова дружина бійця – колишня працівниця РАЦСу.  

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Теги: іноземці політика шлюб Україна криминал

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