Фіктивний шлюб заради посвідки на проживання. У Києві викрито канал незаконної легалізації іноземців

Організатором «бізнесу» виявився 48-річний іноземець, який проживає у Києві

Правоохоронці Києва ліквідували канал незаконної легалізації іноземців, які украдали фіктивні шлюби з українками заради посвідки на тимчасове проживання. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Протиправну схему викрили працівники управління міграційної поліції столичного главку спільно з працівниками ГУ ДЗНД СБУ, слідчими Деснянського управління поліції та працівниками управління кримінального аналізу.

Правоохоронці встановили, що схему укладання фіктивних шлюбів зловмисники налагодили на початку 2023 року фото: Національна поліція України

Правоохоронці встановили, що схему укладання фіктивних шлюбів зловмисники налагодили на початку 2023 року. Організатором «бізнесу» виявився 48-річний іноземець, який проживає у Києві. Він долучив до оборудки свого 31-річного «земляка», який також мешкає у столиці, та 53-річну мешканку Київської області.

Організатором «бізнесу» виявився 48-річний іноземець, який проживає у Києві фото: Національна поліція України

Спільники знаходили потенційних «клієнтів» серед громадян Центральної Азії та Закавказького регіону, які бажали жити в Україні, та пропонували їм фіктивно одружитися з громадянками України, аби мати можливість отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні. Надалі, вони підшукували жінок, які за 2 – 10 тис. грн погоджувалися вступити у фіктивний шлюб з іноземцями та допомагали чоловікам оформити документи. Загалом, за свої «послуги» зловмисники отримували від іноземців від $1 до 3 тис.

За силової підтримки полку поліції особливого призначення №1 поліцейські провели обшуки за місцями мешкання фігурантів та вилучили у них чорнові записи із даними «клієнтів», гроші, отримані від незаконної діяльності, та автомобіль одного з учасників.

фото: Національна поліція України

У столичній прокуратурі додали, що два іноземці, яких затримали, це громадяни Азербайджану. Клієнтів вони шукали.

Зазначається, що правоохоронці встановлюють причетність посадовців відділів Державної реєстрації актів цивільного стану і Державної міграційної служби до сприяння у реалізації схеми легалізації іноземців в Україні.

Нині організатору оборудки та його співучасникам слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у рамках кримінального провадження, яке розпочато за матеріалами оперативно-розшукового відділу 7 прикордонного Карпатського загону, встановлено, що у травні цього року 43-річна жителька Київщини шляхом фіктивного одруження сприяла військовозобов’язаному у незаконному переправленні через державний кордон. Жінка, скориставшись своїм статусом інваліда ІІІ групи, уклала фіктивний шлюб із військовозобов’язаним з метою допомогти йому незаконно перетнути кордон. За допомогою Telegram вона знайшла «клієнта» і отримала $5 тис. за укладення шлюбу у Львові.

У Києві працівниця РАЦСу одружилася зі зниклим воїном і заробила на цьому мільйон гривень. У одному зі столичних судів майже рік розглядали справу, де колишня дружина зниклого безвісти військовослужбовця вимагає визнати другий шлюб свого колишнього фіктивним. Каже, в Києві у день реєстрації шлюбу його не було. А з РАЦСу – жодного фото молодят. Ба більше, нова дружина бійця – колишня працівниця РАЦСу.