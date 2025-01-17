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Названо період, коли до Польщі прибуло найбільше українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Названо період, коли до Польщі прибуло найбільше українців
Більшість українців (58%) приїхали до Польщі самостійно, тоді як 16% – у компанії друзів
фото: glavcom.ua

40% українців, які переїхали до Польщі, складають люди у віці від 36 до 54 років

Більшість українців, які наразі перебувають у Польщі, приїхали відносно нещодавно. Найбільша частка – 37% – оселилися в країні менш ніж пів року тому. Такі дані опублікували в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

37% українців, що знаходяться у Польщі, приїхали менше пів року тому – це найбільший показник серед усіх опитаних. Адже упродовж двох років приїхало 23%.

Названо період, коли до Польщі прибуло найбільше українців фото 1

«Найбільша частка українців приїхала до Польщі протягом пів року. Це свідчить про те, що домінуючою групою серед новоприбулих є трудові мігранти, які обирають Польщу через географічну близькість, спільність культурних традицій та вигідні умови для роботи. Опитування також показало, що українців, які прибули до Польщі з початком повномасштабного вторгнення наразі усього 15%. Ймовірно, вони повернулися в Україну після того, як минула небезпека або переїхали в інші країни», – розповіла Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

Опитування, яке проводилося у грудні 2024 року, також виявило цікаві демографічні тенденції. Серед опитаних домінують жінки – їх 67%. Найбільшу вікову групу (40%) складають люди у віці від 36 до 54 років. Молодь до 25 років становить 37%, а вік від 26 до 35 років мають 20%. Лише 3% респондентів старші за 55 років.

Названо період, коли до Польщі прибуло найбільше українців фото 2

Цікаво, що більшість українців (58%) приїхали до Польщі самостійно, тоді як 16% – у компанії друзів, 13% – з родичами, а лише 10% – сімейними парами.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Польща стала головним прихистком для українців, які шукають безпеки від війни. Але сьогоднішній портрет української громади в Польщі суттєво змінюється. Більшість новоприбулих — це люди працездатного віку, які активно шукають роботу чи можливості інтеграції в суспільство.

Нагадаємо, що українці, які виїхали за кордон на початку повномасштабного вторгнення, все частіше вирішують повернутися додому. Як зауважив ексначальник Закарпатської ОВА, заступник керівника Офісу президента Віктор Микита, основними причинами цього є покращення умов праці та оплати, які тепер наближаються до європейських стандартів.

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Теги: соцопитування Польща українці Україна кордон біженці

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