Росія стягує резерви. Що відбувається на Покровському напрямку?

Окупанти концентрують зусилля на вирішальний штурм

Огляд. Сьогодні буде з різних напрямків, адже події почали динамічною розвиватися. Основними напрямками будуть Покровське та Новопавлівське.

• 1 •

Покровський напрямок. Командування угруповання військ противника (УВ) «Центр» продовжує робити спроби розвитку свого успіху на південь від міста Покровськ у смугах наступу 41-ї та 2-ї загальновійськових армій (ЗВА).

З цією метою на відносно невеликому відрізку фронту (від селища Даченське до Новотроїцького) вороже командування зосередило відразу кілька частин і з'єднань зі складу цих армій, зокрема:

35-та окрема мотострілецька бригада (омсбр), 41-ша ЗВА;

74-та омсбр, 41-ша ЗВА;

55-та омсбр, 41-ша ЗВА;

30-та омсбр, 2-га ЗВАА;

243-й мотострілецький полк (мсп) 27-ї мотострілецької дивізії 2-ї ЗВА;

239-й танковий полк (тп), 90-та тд, 41-ша ЗВА;

87-й стрілецький полк (СП) 90-ї тд, 41-ша ЗВАА.

Фактично зараз на південь від Покровська наступає досить своєрідне ударне угруповання противника, що становить собою таку собі мішанину частин і з'єднань відразу двох армій. Варто додати, що на південь від цього сектора у наступі задіяно ще одне з'єднання (90-та танкова дивізія), тепер вона увійшла до складу 41-ї ЗВА.

Так, шановні читачі, очевидно, що для того, щоб встановити більш-менш централізоване управління всіма військами УВ «Центр», що діють на південь від Покровська, його командування зробило дві основні речі – передало загальне командування цією ордою командуванню 41-ї ЗВА і ввело до складу цієї армії 90-ту танкову дивізію, яка раніше діяла як окреме з'єднання.

Завдяки всім цим заходам, головним чином через зосередження своїх боєздатних частин і з'єднань на досить вузькій ділянці лінії фронту, противник отримав і тепер має значну перевагу у силах і засобах на цьому напрямку. Власне, за рахунок цього він досить повільно, але впевнено просувається вперед у зазначеній смузі, зокрема:

Передовим підрозділам 55-ї омсбр, вочевидь, вдалося за останні 2-3 дні не лише перерізати дорогу Покровськ-Межова, а й значно розширити цей клин, розпочавши бої вже за села Удачне та Котлине.

Своєю чергою, 74-та омсбр противника, судячи з усього, також зуміла «вчепитися» в село Звірове, наполегливо атакуючи в напрямку Піщане – Звірове

Штурмові підрозділи 433-го мсп, посилені рядом підрозділів 239-го тп та 87-го сп, продовжують свої спроби просуватися на захід обома берегами річки Солона, у напрямках Солоне – Новосергіївка та Нововасилівка – Успенівка.

Однак, на відміну від своїх колег, які націлені на обхід Покровська з південного заходу, вони не мають таких значних успіхів з тактичної точки зору. Їм вдалося розпочати бої за Успенівку та просунутися вздовж північного берега річки Солон на кілька сотень метрів.

Підрозділи 35-ї омсбр противника, що діють на південь та південний схід від Покровська, продовжують наполегливі атаки на загальному напрямку Даченське – Чунишине та Зелене – Чунишине, поки що – з мінімальними результатами.

Також частини та підрозділи зі складу 27-ї мсд 2-ї ЗВА (506-й та 589-й мотострілецькі полки), очевидно, за підтримки низки підрозділів 137-ї омсбр 41-ї ЗВА з тими ж результатами атакують у напрямку Миколаївка – Мирноград, Миколаївка – Промінь, на схід від міста.

Продовжує розвиватися історія наступу підрозділів 41-ї та 51-ї ЗВА противника в районі Воздвиженки. Тут, очевидно, місцеве російське командування вирішило не гнатися за журавлем у небі (мчати вперед у бік раніше згаданої дорожньої розв'язки на дорозі Покровськ-Бахмут), а спробувати зловити синицю – замкнути внутрішні фланги в районі села Єлизаветівка.

З цією метою противник (5-та омсбр зі складу 51-ї ЗВА, 1195-й та 1438-й мотострілецькі полки зі складу 41-ї ЗВА) вели одночасні атаки – як з боку Воздвиженки у бік Єлизаветівки, так з рубежу Новоторецьке – Тимофіївка через річку Казенний Торець також у бік Єлизаветівки.

Мета очевидна – обійти позиції українських підрозділів, які продовжують оборонятися на північ від хуторів Тимофіївка та Лозуватське. Поки що ворогу не вдалося «зловити синицю», але він проявляє достатню наполегливість у цьому питанні.

Таким чином, можна констатувати, що вороже командування (УВ «Центр») на Покровському напрямку явно прагне досягти «рішучого успіху» за рахунок зосередження своїх зусиль (очевидно, понад усяку міру) на обраному напрямку – на південь та південний захід від міста.

У зв'язку з цим найважливішим питанням є те, чи має командування УВ «Центр» відповідні резервні сили та засоби для «розвитку успіху» (читай: безпосереднього штурму Покровська). На даний момент в зонах обох його армій (2-ї і 41-ї) такими можна вважати підрозділи двох бригад зі складу 2-ї ОА – 15-ї і 30-ї омсбр, а також 348-го мсп, який проходить «поповнення і відновлення боєздатності» у тилу цієї ж армії.

Одна (30-та омсбр) вже розгорнута на «самому вістрі» (на південь від Покровська, фактично, в смузі дії 41-ї ЗВА) і вже частково використовується там задля посилення, інша (15-та омсбр) досі дислокується на південний схід від міста у зоні своєї «штатної» армії – 2-ї ЗВА.

Наскільки я розумію, командування обох армій мають, скажімо так, «опосередковане» відношення до рішення про введення цих сил і засобів у бій. За великим рахунком, очевидно, що командування УВ «Центр» самостійно притримує їх саме «на вирішальний момент». Яким, вочевидь, стане власне штурм самого міста Покровськ.

• 2 •

Новопавлівський напрямок. Тут продовжує загострюватися ситуація у смузі дії 90-ї тд 41-ї ЗВА і, відповідно, 110-ї мотострілецької бригади 51-ї ЗВА, що діють на північному фланзі того, що ми сьогодні називаємо «залишками Курахівського плацдарму».

Зокрема, 90-та тд противника, діючи силами центру та лівого флангу свого бойового порядку (6-й, 80-й танкові полки, 228-й та 428-й мотострілецькі полки, 67-й стрілецький полк) продовжує повільно просуватися вперед на таких напрямках:

Новоєлизаветівка – Надіївка (очевидно, за підтримки 80-го танкового полку діють штурмові підрозділи 228-го мотострілецького полку). Надіївка досі обороняється, але ворог досить стійкий.

Ясенево – Новоандріївка (частина сил 428-го мотострілецького полку діє за підтримки 6-го танкового полку). Після окупації Ясеневого ворог намагається обійти Новоандріївку з півдня.

По лінії Слов'янка-Петропавлівка діють підрозділи 428-го мотострілецького полку та 67-го мотострілецького полку, за підтримки окремих підрозділів 6-го танкового полку. Прогрес у них є, але незначний.

Набагато небезпечнішими є дії 110-ї мотострілецької бригади противника зі складу 51-ї ЗВА та 114-ї мотострілецької бригади зі складу цієї ж армії, перегрупованої сюди з південного флангу. Вони вперто просуваються вздовж річки Вовча у напрямку Шевченко (нижн.) – Андріївки. І хоча поки що їм навіть не вдалося зачепитися за останню, вони вперто атакують саме в цьому напрямку і на північ від нього.

Очевидно, що їх стримують українські підрозділи, які обороняються на південь від Петропавлівки. Тому переміщення з південного флангу «залишків плацдарму» на північ 114-ї омсбр (у смугу 110-ї мотострілецької бригади) виглядає цілком логічним з боку противника. Враховуючи, що село Андріївка має одне з ключових значень для ситуації у всьому цьому виступі.

Тим часом противник продовжує «фронтальне витіснення» наших підрозділів з північного берега річки Сухі Яли, діючи зі сходу в напрямку Курахове-Дачне та Дальне-Дачне силами 20-ї та 150-ї мсд 8-ї ОА. Водночас з півдня, безпосередньо, через річку, намагаються атакувати в районі Янтарного та в районі Зеленівки передові підрозділи 39-ї омсбр зі складу 68-го армійського корпусу (АК) та 36-ї омсбр зі складу 29-ї ЗВА (УВ «Восток»). Ворогу вдалося повністю окупувати Янтарне і зараз він веде вперті бої за село Дачне.

Таким чином, слід зазначити дві особливості, які стали очевидними для Покровського напрямку, на цьому етапі.

Українським військам, нехай і поступово, з жорсткими ар'єргардними боями, але все ж, рано чи пізно, доведеться повністю відійти із «залишків Курахівського виступу», адже перспективи їх утримання, при поступовому просуванні противника у смузі його 90-ї тд та 110-ї омсбр, також поступово погіршуються Командування противника поступово усуває «плутанину і хитання» в управлінні і взаємодії його сил і засобів, які беруть участь, як у самому цьому «фронтальному витісненні», так і у діях на флангах. «Різке» та швидке перегрупування 114-ї омсбр на найбільш «перспективну» ділянку, якою вона стала буквально кілька днів тому, є досить красномовним підтвердженням цього.

• 3 •

Ну і на завершення пара коротких повідомлень з інших напрямків.

Оборона Великої Новосілки добігає свого логічного завершення. Передовими підрозділами 127-ї мсд 5-ї ЗВА противника були захоплені села Нескучне і, власне, Времівка.

Таким чином вони зробили подальше успішне утримання Великої Новосілки в умовах її майже тристороннього охоплення – якщо не неможливим взагалі, то явно дуже і дуже малоймовірним. Більш того, очевидно, що навіть якщо українським командуванням буде прийнято рішення про вихід з Великої Новосілки, успішно зробити це буде дуже складно.

У Торецьку та Часовому Яру тривають важкі «міські» бої. Зокрема, підрозділи 1-ї та 9-ї мотострілецьких бригад 51-ї ЗВА противника вперто прориваються через центр Торецька до його західної та північної околиць.

Водночас у Часів Ярі повільно просуваються й підрозділи 3-ї ЗВА (4-ї омсбр), посилені підрозділами 98-ї повітряно-десантної дивізії (пдд), зі складу її 331-го та 299-го парашутно-десантних полків (пдп), а також 200-ї мотострілецької бригади зі складу 14-го армійського корпусу УВ «Север», які намагаються повністю взяти під контроль північну частину міста. На даний момент їм вдалося закріпитися у районі «Північний».