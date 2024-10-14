Головна Київ Новини
search button user button menu button

Фіктивне одруження за $5 ти: жителька Київщини допомогла ухилянту втекти за кордон 

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Фіктивне одруження за $5 ти: жителька Київщини допомогла ухилянту втекти за кордон 
Жінка, скориставшись своїм статусом інваліда ІІІ групи, уклала фіктивний шлюб із військовозобов’язаним з метою допомогти йому незаконно перетнути кордон
фото: Державна прикордонна служба України

Відповідно до законодавства, жінці загрожує до дев'яти років ув’язнення та конфіскація майна

У рамках кримінального провадження, яке розпочато за матеріалами оперативно-розшукового відділу 7 прикордонного Карпатського загону, встановлено, що у травні цього року 43-річна жителька Київщини шляхом фіктивного одруження сприяла військовозобов’язаному у незаконному переправленні через державний кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Жінка, скориставшись своїм статусом інваліда ІІІ групи, уклала фіктивний шлюб із військовозобов’язаним з метою допомогти йому незаконно перетнути кордон. За допомогою Telegram вона знайшла «клієнта» і отримала $5 тис. за укладення шлюбу у Львові. Після цього чоловік мав супроводжувати її на «лікування» до Польщі, для чого жінка надала йому детальні інструкції щодо успішного перетину кордону.

Фіктивне одруження за $5 ти: жителька Київщини допомогла ухилянту втекти за кордон  фото 1

Після укладення угоди правоохоронці затримали жінку. Справа, порушена за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, вже скерована до суду. Відповідно до законодавства, їй загрожує до 9 років ув’язнення та конфіскація майна.

Досудове розслідування проводило Головне управління Національної поліції у Львівській області, а оперативний супровід забезпечували 7 прикордонний загін ДПСУ та Управління міграційної поліції Головного управління Нацполіції області.

В Державній прикордонній службі України нагадали, що подібні схеми є незаконними і підлягають кримінальному покаранню. Закликаємо громадян дотримуватися законодавства та не ризикувати своєю свободою.

Нагадаємо, правоохоронці Головного управління Національної поліції в Житомирській області продовжують розслідування діяльності групи медиків, які допомагали військовозобов’язаним отримувати фіктивні групи інвалідності. Серед фігуранток виявили лікарку, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії. 

Читайте також:

Теги: мобілізація ухилянти шлюб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До набрання чинності вироку Феміда застосувала до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
В Україні покарано члена буддійської релігійної організації, який відмовився воювати
12 жовтня, 16:30
У разі відсутності адресата працівники пошти залишатимуть повідомлення в поштовій скриньці або інформуватимуть його телефоном
Кабмін оновив правила доставки повісток поштою
9 жовтня, 17:34
Лікарка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії
Підробляла висновки МРТ для ухилянтів: у лікарки з Житомира вилучили понад 4,4 млн грн
7 жовтня, 11:16
Валерій Залужний зустрівся з українськими студентами в Лондоні
Залужний повідомив, чи підтримує зниження призовного віку в Україні
5 жовтня, 08:58
Міноборони пропонує змінити порядок постановки на військовий облік призовників
Призовники мають стати на облік у 17 років, інакше буде штраф: зареєстровано законопроєкт
2 жовтня, 08:46
Передбачається, що громадяни, які здобувають вищу освіту, будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки
Стати на військовий облік онлайн? Міноборони пропонує українцям нововведення
26 вересня, 19:35
Медичні документи зафіксували в обвинуваченого залежність до спиртного
Залежний від алкоголю уникнув мобілізації. Суд обрав покарання
24 вересня, 11:44
Ухилянти дедалі частіше незаконно перетинають кордон
Під час воєнного стану в Україні викрили понад 600 груп, які переправляли чоловіків за кордон
24 вересня, 04:26
За словами спікера парламенту, усіх мобілізованих чоловіків віком до 25 років не будуть посилати на штурмові напрямки
Коли Міноборони заборонить мобілізацію чоловіків до 25 років: відповідь Стефанчука
18 вересня, 17:02

Новини

Фіктивне одруження за $5 ти: жителька Київщини допомогла ухилянту втекти за кордон 
Фіктивне одруження за $5 ти: жителька Київщини допомогла ухилянту втекти за кордон 
У Броварах після концерту представники ТЦК та поліція перевіряли документи у чоловіків
У Броварах після концерту представники ТЦК та поліція перевіряли документи у чоловіків
Протягом двох днів діятимуть обмеження руху Північним мостом
Протягом двох днів діятимуть обмеження руху Північним мостом
Зал аплодував стоячи. У Києві відбувся допрем’єрний показ фільму про українських капеланів
Зал аплодував стоячи. У Києві відбувся допрем’єрний показ фільму про українських капеланів
Київ починає опалювальний сезон: названо дату
Київ починає опалювальний сезон: названо дату
На Подолі з’явився мурал із Будановим та ромашками
На Подолі з’явився мурал із Будановим та ромашками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
51K
Відомий військовий, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького звернувся до українців
44K
Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2024
29K
Прогноз магнітних бур на 13-15 жовтня: якою буде сонячна активність
27K
Розвіднику вдалося втекти з російського полону та повернутися до своїх

Новини

ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
Вчора, 22:49
План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00
Більшість регіонів країни накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 06:22

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua