Фіктивне одруження за $5 ти: жителька Київщини допомогла ухилянту втекти за кордон 

Відповідно до законодавства, жінці загрожує до дев'яти років ув’язнення та конфіскація майна

У рамках кримінального провадження, яке розпочато за матеріалами оперативно-розшукового відділу 7 прикордонного Карпатського загону, встановлено, що у травні цього року 43-річна жителька Київщини шляхом фіктивного одруження сприяла військовозобов’язаному у незаконному переправленні через державний кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Жінка, скориставшись своїм статусом інваліда ІІІ групи, уклала фіктивний шлюб із військовозобов’язаним з метою допомогти йому незаконно перетнути кордон. За допомогою Telegram вона знайшла «клієнта» і отримала $5 тис. за укладення шлюбу у Львові. Після цього чоловік мав супроводжувати її на «лікування» до Польщі, для чого жінка надала йому детальні інструкції щодо успішного перетину кордону.

Після укладення угоди правоохоронці затримали жінку. Справа, порушена за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, вже скерована до суду. Відповідно до законодавства, їй загрожує до 9 років ув’язнення та конфіскація майна.

Досудове розслідування проводило Головне управління Національної поліції у Львівській області, а оперативний супровід забезпечували 7 прикордонний загін ДПСУ та Управління міграційної поліції Головного управління Нацполіції області.

В Державній прикордонній службі України нагадали, що подібні схеми є незаконними і підлягають кримінальному покаранню. Закликаємо громадян дотримуватися законодавства та не ризикувати своєю свободою.

Нагадаємо, правоохоронці Головного управління Національної поліції в Житомирській області продовжують розслідування діяльності групи медиків, які допомагали військовозобов’язаним отримувати фіктивні групи інвалідності. Серед фігуранток виявили лікарку, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії.