Які укази Трамп підпише у перший день президентства: аналіз Fox News

Трамп буде активно працювати, уже починаючи з першого робочого дня

Fox News: Трамп підпише укази, що стосуються енергетики, і скасовують політику президента Джо Байдена

Обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики. Про це пише Fox News із посиланням на обізнані джерела.

За словами американського чиновника, Трамп видасть «серію виконавчих указів та дій, які докорінно реформують американський уряд».

Зокрема, як повідомило джерело, він оголосить надзвичайний стан на державному кордоні, надасть вказівку військовим США співпрацювати з Міністерством внутрішньої безпеки для забезпечення порядку на південному кордоні та оголосить про закриття кордону для всіх нелегальних іммігрантів.

Трамп також створить оперативні групи із захисту національної безпеки за участю співробітників ФБР, Імміграційної та митної поліції (ICE) та інших відомств, щоб «повністю викорінити присутність злочинних картелів».

Обраний президент має намір оголосити наркокартелі іноземними терористичними організаціями, що, за словами чиновника, відкриє нові можливості для забезпечення національної безпеки.

Крім того, Трамп планує відновити політику перебування в Мексиці та наказати військовим збудувати нову ділянку прикордонної стіни.

Крім того, обраний президент видасть укази, що стосуються енергетики, і скасовують політику президента Джо Байдена, яка, за словами співрозмовника Fox News, «обмежувала енергопостачання США».

Також Трамп планує «покінчити з ініціативами Байдена щодо забезпечення різноманітності, справедливості та інклюзивності (DEI), підпише указ про посилення президентського контролю над високопосадовцями і впровадження нової системи найму на роботу, заснованої на заслугах».

Обраний президент у свій перший робочий день також призупинить дію дозволів на доступ до секретної інформації для 51 співробітника національної безпеки, які нібито збрехали про ноутбук Хантера Байдена напередодні президентських виборів 2020 року.

Як заявив чиновник: «Це найширший список дій виконавчої влади в американській історії, і всі вони ґрунтуються на неухильному прагненні виконати передвиборчі обіцянки» .

Під час свого виступу перед прихильниками на мітингу у Вашингтоні Трамп розповів, що планує підписати багато указів першого дня на посту президента.

«Кожен радикальний і дурний виконавчий наказ адміністрації Байдена буде скасовано протягом кількох годин після того, як я сприйму присягу», – заявив Трамп.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп прибув до Вашингтона в неділю напередодні інавгурації. Він виступив на мітингу перед своїми прихильниками на стадіоні Capital One Arena.

Зокрема Трамп розповів, яку систему протиракетної оборони отримають незабаром США.

До слова, чинний президент США Джо Байден планує написати листа Дональду Трампу перед тим, як залишити посаду. Байден збирається вшанувати давню президентську традицію.