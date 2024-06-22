У Києві працівниця РАЦСу одружилася зі зниклим воїном і заробила на цьому мільйон гривень

Суд ухвалив рішення в резонансній справі

В одному зі столичних судів майже рік розглядали справу, де колишня дружина зниклого безвісти військовослужбовця вимагає визнати другий шлюб свого колишнього фіктивним. Каже, в Києві у день реєстрації шлюбу його не було. А з РАЦСу – жодного фото молодят. Ба більше, нова дружина бійця – колишня працівниця РАЦСу. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Позивачка Ольга – колишня дружина бійця, діє від імені малолітньої дитини. За словами Ольги, цей шлюб не міг бути укладеним, бо її колишнього чоловіка фізично не було ні в Києві, ні в РАЦСі. І він не ставив свій підпис, про що свідчить висновок Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Яна Біднюк – жінка, яка називає себе законною дружиною зниклого безвісти бійця. За її словами, вона розписалася з чоловіком 2 серпня, а потім він поїхав на службу. За місяць він зник безвісти під Бахмутом.

«До мене 16 вересня з військкомату прийшли і вручили мені сповіщення, що він безвісти зниклий», – каже Ольга.

Саме Ольгу, як матір дитини бійця, особисто сповістили про зникнення, і перші місяці вона як опікунка отримувала його бойові – 100 тисяч гривень на місяць. Аж раптом через пів року після зникнення чоловіка надійшло сповіщення з військової частини – виплати її ексчоловіка тепер отримує нова дружина Яна Біднюк.

У Дніпровському РАЦСі Києва, де одружувалися Яна Біднюк і нині зниклий боєць, надавати будь-які коментарі щодо цього шлюбу відмовилися. І за дивним збігом обставин саме тут колись працювала і Яна Біднюк. Вона й зараз працює в системі РАЦС, у Міністерстві юстиції.

Що каже нова дружина зниклого бійця

А от Яна Біднюк на засіданні суду розповідала, що вона зі своїм майбутнім чоловіком і на море їздила відпочивати, і до Львова на Різдво. От тільки жодних фото звідти не має.

Яна Біднюк плуталася у хронології подій у день реєстрації. Хто де був, коли вона пішла до перукарні, коли ходили за обручкою. Каже, що чоловік приїздив до Києва ще в червні. Хоча за даними з його частини, від дня мобілізації, 25 лютого 2022 року, він у відпустці не був, у медроті теж, СЗЧ не мав. І рапортів про відпустки, і рапорту на одруження у військовій частині не мають.

У адвокатки Яни Біднюк доказів немає, що чоловік був цього дня в Києві.

«Він не фотографірується ніколи», – каже Яна Біднюк.

Втім, з офіційною дружиною фото є, а з Яною Біднюк – ні фото, ні свідків навіть зі шлюбної церемонії. В суді свідчення давав і батько зниклого військового. Яну Біднюк він не просто бачить вперше. Він взагалі не знав про існування цієї жінки в житті свого сина.

Вирок суду

Суд досліджував усі документальні докази, які надавали сторони. Однак доказів, які б засвідчили перебування чоловіка в Києві, і тим паче в РАЦСі в день реєстрації шлюбу, адвокатка Яни Біднюк не надала. Натомість вони подавали на відвід судді. Суддя відвід відхилила. А під час дебатів, коли на цій стадії жодні докази вже не подають, раптом адвокатка Яни Біднюк надає відповіді з військової частини зниклого бійця, де саме розміщувалася їхня рота.

Мовляв, розміщувалася поблизу населеного пункту Бородянка Київської області. Але суддя змісту цих документів дивується. Ольга додає – колишнього керівника роти, на слова якого посилається сторона захисту, вона знала, і давати пояснення цього року він не міг. 17 серпня 2023 року він героїчно загинув, бо евакуйовував людей. Суд відмовив у приєднанні цих доказів. Через 2 години суддя виходить з нарадчої кімнати з вироком: «Визнати шлюб, зареєстрований Дніпровським відділом держреєстрації актів цивільного стану у місті Києві між військовим і Біднюк Яною Всеволодівною, актовий запис від 2 серпня 2022 року, неукладеним».

Дніпровський РАЦС за рішення суду має анулювати актовий запис. Адвокатка Яни Біднюк каже – буде подавати апеляцію. А от хто саме підробив документи й підписи – це вже визначатиме інша, кримінальна, справа. Зараз по ній триває слідство. За час розгляду цієї справи Біднюк отримала бойових виплат на понад мільйон гривень.

Раніше мешканка столиці привласнила майже 1 млн грн благодійних внесків, які призначалися військовим ЗСУ на Дніпропетровщині.