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Окупанти прориваються до Дніпропетровщини, оминаючи стратегічні позиції ЗСУ – FT

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Окупанти прориваються до Дніпропетровщини, оминаючи стратегічні позиції ЗСУ – FT
Торік Росія захопила близько 4200 квадратних кілометрів української території, значна частина якої – в Донецькій області
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Російські війська розуміють можливі втрати при спробі штурму Покровська

Російські війська рухаються у напрямку Дніпропетровської області, намагаючись обійти Донеччину, де їх очікують запеклі міські бої. Про це повідомляє Financial Times.

Видання зазначає, що Україна ще з літа готується до битви за Покровськ – стратегічно важливий логістичний та транспортний вузол для решти контрольованих територій Донецької області. Проте російські війська, які наступають з півдня, зараз змінили тактику і прямують на захід від Покровська. Зараз вони менш ніж за 7 км від виїзду на шосе до Дніпропетровської області.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк пояснив, що російські війська розуміють можливі втрати при спробі штурму Покровська.

«Тому вони вирішили застосувати іншу стратегію – підійти з півдня та обійти Покровськ. Вони намагатимуться перекрити всі постачання до міста, щоб наші сили змушені були його залишити», – заявив Черняк.

Російське Міноборони оголосило про захоплення селища Янтарне в Донецькій області, що розташоване приблизно за 50 км на південь від Покровська. Тим часом російські військові джерела повідомляють, що до кордону Дніпропетровської області залишилося близько 6,5 км.

На думку аналітиків, успішність просування окупантів залежатиме від рівня укріплень у цьому районі та кількості українських сил, яких стає дедалі менше. Важливу роль відіграє також місцевість, яку український військовий описав як «глибоку, багнисту і важкопрохідну».

За даними Інституту вивчення війни (ISW), у 2024 році Росія захопила близько 4200 квадратних кілометрів української території, значна частина якої – в Донецькій області. Це дало змогу окупантам вийти до стратегічного шосе на Дніпропетровщині, загрожуючи відрізати українські сили в Покровську. Таким чином, українські захисники опиняються під тиском з двох напрямків.

«Вони намагаються здобути якомога більше території, щоб у разі виснаження своїх сил мати козирі для переговорів», – резюмував Черняк.

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровської області, однак суспільство цим не надто стурбоване.

Нагадаємо, російські війська намагаються «просочуватися» малими групами навколо Покровська Донецької області, але не можуть створити реальну загрозу місту.

За інформацією Генштабу ЗСУ, 11 січня на Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 наступальних дій агресора. Ворог активно застосовував авіацію, штурмуючи українські позиції в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське. 

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Теги: росія Міноборони військові Україна Дніпропетровщина втрати ворог Покровськ

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