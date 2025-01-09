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Глава МЗС Фінляндії назвала єдину надійну гарантію безпеки для України

Ірина Бура
glavcom.ua
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Глава МЗС Фінляндії назвала єдину надійну гарантію безпеки для України
Вальтонен зауважила, що Україні варто прагнути до повноцінного членства в НАТО, бо «ніхто не знає, що й коли може статися»
фото з відкритих джерел

Міністерка закордонних справ Фінляндії хоче бачити Україну в Альянсі

Під час візиту до Києва міністерка закордонних справ та очільниця головування Фінляндії в ОБСЄ Еліна Вальтонен заявила, що вважає п'яту статтю Північноатлантичного договору єдиною дієвою гарантією безпеки для України. Про це пише Reuters.

Так, головна фінська дипломатка підтримала членство України в НАТО і висловила сподівання, що воно станеться «не в надто довгостроковій перспективі».

Вальтонен нагадала, що ще три роки тому мало хто думав про те, що Фінляндія та Швеція приєднаються до Альянсу, проте це вже доконаний факт. Тож Україні теж варто прагнути до повноцінного членства, бо «ніхто не знає, що й коли може статися».

Нагадаємо, НАТО робить все, щоб Україна перемогла у війні з Росією і стала повноправним членом Північноатлантичного Альянсу. Про це заявила помічниця генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії Марі-Доха Бесансено під час 10-го Київського безпекового форуму для молоді, інформаційним партнером якого є «Главком».

Окрім того, обраний президент США Дональд Трамп поклав відповідальність на адміністрацію Байдена за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Говорячи про причини війни, він заявив, що можливість вступу України до НАТО була «значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох-багатьох років».

До слова, якщо новообраний очільник США Дональд Трамп піде на припинення вогню без серйозних гарантій безпеки для України, він дасть «зелене світло» російському диктатору Володимиру Путіну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у подкасті з Лексом Фрідманом, який опублікував Офіс президента. Глава держави підкреслив, що вірить у силу Трампа та його спроможність зробити Україну сильнішою.

Також Зеленський не збирається в січні зустрічатися з новообраним очільником США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним задля підписання договору про мир. 

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Теги: Швеція Офіс президента президент Україна Володимир Зеленський Фінляндія Дональд Трамп війна НАТО окупанти росія ворог

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