«Газова блокада» Києва: столична влада не ухвалила рішення про відключення ТЕЦ



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Київська ТЕЦ-5

Переговори щодо врегулювання ситуації з постачання газу на об’єкти теплогенерації у Києві тривають на рівні уряду

Міська влада Києва робить усе можливе, аби повернути гарячу воду в оселі киян та не допустити відключення електропостачання у столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи інформацію про можливе відключення ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

За його словами, на сьогодні тривають переговори щодо врегулювання ситуації з постачання природного газу на об’єкти теплогенерації у місті.

«Ми підготувалися до різних можливих сценаріїв розвитку подій. Але сподіваюся, що надзвичайних ситуацій вдасться уникнути. Ми очікуємо на те, що найближчими днями досягнемо домовленості, що дасть можливість відновити постачання гарячої води у квартири киян та не допустити відключень електроенергії у місті», – заявив Кличко.

Він підкреслив, що рішення про відключення ТЕЦ не ухвалене. І наголосив, що сьогодні переговори із розв’язання проблеми тривають на рівні уряду. Міська влада запропонувала варіанти вирішення проблеми.

«Відключення ТЕЦ може спричинити загрозу регіонального рівня, тому для недопущення цієї ситуації питання винесено на національний рівень. Нам потрібно вирішити спірні питання, які ще існують із «Нафтогазом». Саме із цим пов’язана відсутність гарячої води в оселях багатьох киян. Ми налаштовані і робимо все, аби у найближчі дні це питання вирішити», – підкреслив мер столиці.

Нагадаємо, «Нафтогаз» припинив поставки газу Києву через борги приватної компанії «Київенерго». Цей борг становить майже 5 мільярдів гривень, із них 1,2 мільярда гривень – борги по пені і штрафам, 3,8 млрд – борги населення і юросіб.

«Нафтогаз» вимагає, щоб цей борг повернуло комунальне підприємство «Київтеплоенерго» – ставши правонаступником боргових зобов’язань комерційного підприємства «Київенерго». Місто ж наполягає на тому, що кияни не повинні сплачувати, зокрема, борги по штрафах і пені, що виникли у результаті господарської діяльності комерційної структури і які не мають джерела для погашення.

На сьогодні через те, що НАК «Нафтогаз України» відмовляється укласти договір із «Київтеплоенерго» на поставку газу, більш як 3 тисяч житлових будинків столиці залишаються без гарячої води.

Як повідомлялося, спір між Києвом та «Нафтогазом» дійшов до Верховного Суду.

Як відомо, Господарський суд Києва не задовольнив заяву енергокомпанії «Київенерго» про заміну боржника на комунальне підприємство «Київтеплоенерго» у справі про заборгованість за газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

31 липня Господарський суд Києва переніс на 10 вересня підготовче засідання за провадженням, в якому комунальне підприємство «Київтеплоенерго», що отримало в управління теплові активи від «Київенерго», вимагає від НАК «Нафтогаз України» визнати укладеним договір на постачання газу.

20 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), своєю постановою встановила тарифи для КП «Київтеплоенерго» на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.