Генпрокуратура заперечує зв'язок вбитого ювеліра і справи «діамантових прокурорів»



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У Києві 5 березня був убитий екс-власник ювелірного заводу Сергій Кисельов

Ім'я бізнесмена Кисельова фігурувало у ЗМІ у 2015 році – у розпал скандалу з «діамантовими прокурорами»

Генеральна прокуратура заявляє, що вбитий у вівторок власник ювелірного заводу Сергій Кисельов не був причетним до справи «діамантових прокурорів».

Про це повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

«Громадянин Кисельов, якого було вбито у Києві, взагалі не має процесуального статусу у кримінальному провадженні, яке розглядається у суді», - повідомив спікер.

«Він не був свідком, потерпілим або заявником, тому заява представника колишнього керівництва ГПУ стосовно статусу загиблого є неправдивою», - повідомив Лисенко, коментуючи заяву екс-заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе.

Він, зокрема, писав, що Кисельов упізнав свої діаманти в справі «діамантових прокурорів» Володимира Шапакіна і Олександра Корнійця. Також він повідомив, що справа «діамантових прокурорів» є розгалуженою і Кисельов фігурував у третьому епізоді. За його словами, перша справа стосується хабарів, друга – спроба віджиму сміттєвого бізнесу, а третя – стосується заяви пана Кисельова, який звернувся до прокуратури, що впізнав у Корнійця втрачені діаманти.

Наразі за фактом вбивства головного свідка у справі «діамантових прокурорів» власника ювелірного заводу Сергія Кисельова розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці працюють над встановленням та затриманням вбивці киянина.

Розслідування кримінального провадження доручено слідчим Головного управління Нацполіції у Києві.

Нагадаємо, 5 липня 2015 року СБУ провела обшук в головному слідчому управлінні ГПУ. В результаті був затриманий перший заступник начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимир Шапакіна і заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць. За даними слідства, вони вступили в корупційну змову і отримали хабар в розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку у підприємства, яке займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За так звану допомогу в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тис. доларів США. Підприємець Валерій Гібаленко виступав посередником у цій схемі. При проведенні обшуків у них було виявлено понад 500 тис. доларів готівкою, автомат Калашникова і холодну зброю, багато ювелірних виробів і 65 діамантів, після чого скандальних прокурорів стали називати діамантовими. Експерти Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз провели дослідження діамантів, які правоохоронці вилучили під час обшуку. Їх ринкову вартість оцінили в 535 тис. 733 грн.

Джерело: Українська правда