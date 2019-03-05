Слідчі розглядають кілька версій вбивства головного свідка у справі «діамантових прокурорів»
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Основна версія вбивства Кисельова - вбивство із корисливих мотивів
За фактом вбивства головного свідка у справі «діамантових прокурорів» власника ювелірного заводу Сергія Кисельова розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Як повідомляє прес-служба столичної поліції, розслідування кримінального провадження доручено слідчим Головного управління Нацполіції у Києві.
«На цей час правоохоронці розглядають кілька версій вбивства киянина, котрий займався ювелірним бізнесом, основна із яких – вбивство із корисливих мотивів», - інформують правоохоронці.
Поліцейські ретельно оглянули місце події та опитали свідків. Під час обстеження прилеглої території неподалік виявлені камери відеонагляду, тож записи будуть у законному порядку долучені до матеріалів кримінального провадження.
Правоохоронці працюють над встановленням та затриманням вбивці киянина.
Як повідомлялося, потерпілого з вогнепальним пораненням виявили в салоні «Мерседеса» на вулиці Флоренції. На місці події в салоні іномарки правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови.