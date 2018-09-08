«Голосіївська криївка»: На столичному фестивалі популяризують українську історію



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Фото: Радіо Свобода На фестивалі розгорнута фотовиставка, на якій поєднані світлини з бойових дій на сході України та архівні матеріали часів визвольних змагань

Фестиваль відбувається вчетверте і став традиційним для Києва

У Києві 8-9 вересня проходить патріотичний науково-мистецький фестиваль «Голосіївська криївка», який цього року присвячений 100-річчю Української революції 1917-1921 років. Серед організаторів фестивалю – низка патріотичних організацій, Київська міська державна адміністрація, науковий центр «Експертний корпус».

Як передає «Радіо Свобода», фестиваль одночасно працює на кількох майданчиках: на території музею Максима Рильського працює лекторій «Історичний полігон 2.0» за участю науковців-дослідників Української революції, формування збройних сил у добу УНР та періоду гетьманату (1918 рік). На початку лекторію свої твори зачитали учасники бойових дій на сході у рамках проекту «Мілітарні читання від учасників московсько-української війни».

У Голосіївському парку працюють музична сцена, дитячий майданчик, польова кухня; майстри народних традицій проводять майстер-класи для дітей, а учасники клубів історичної реконструкції підготували квести на історичну тематику для школярів. У ніч з суботи на неділю на музичній сцені відбудеться музично-мистецька акція «Казочки для дорослих», яку вестиме відомий музикант і письменник Сашко Лірник.

Під час фестивалю розгорнута фотовиставка, на якій поєднані світлини з бойових дій на сході України та архівні матеріали часів визвольних змагань УПА.

У прес-службі «Голосіївської криївки» «Радіо Свобода» повідомили, що цей фестиваль відбувається вчетверте і став традиційним для Києва. Завдання фестивалю – популяризація української історії, патріотичне виховання молоді тощо.