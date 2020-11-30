Грип атакує киян: вже понад 12,5 тис. хворих

Серед хворих на грип і ГРВІ киян майже 5 тисяч дітей

У Києві зареєстрували вже понад 12,5 тис. випадків захворювання на грип і ГРВІ. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Хочу зазначити, що окрім коронавірусу, зараз загострилися сезонні захворювання, зокрема – на грип і ГРВІ. На сьогодні в столиці зареєстрували понад 12,5 тисяч випадків захворювання на ГРВІ та грип», – сказав він.

За його словами, кількість хворих збільшується. Хворіють і діти – майже 5 тисяч, і дорослі – понад 7,7 тисяч киян.

«Тож будьте уважними до свого здоров'я. І при перших ознаках захворювання звертайтесь до сімейного лікаря. А також дотримуйтесь елементарних правил. Почуваєтеся зле – не йдіть на роботу чи в публічні місця. Якщо є ознаки захворювання у дитини, – не ведіть її в школу чи садок. Піклуйтеся про себе та не наражайте на небезпеку інших людей!» – наголосив Кличко.

Нагадаємо, за поперденій тиждень у Києві був зареєстрований 12231 хворий на грип та ГРВІ.

Як повідомлялося, за минулу добу, 29 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1460 людей. Це на 280 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 28 листопада було 1740 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 70478 випадків захворювання на Covid-19.

Читайте також: