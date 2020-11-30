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    Грип атакує киян: вже понад 12,5 тис. хворих

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    У Києві зростає кількість хворих на грип і ГРВІ - Грип атакує киян: вже понад 12,5 тис. хворих
    У Києві зростає кількість хворих на грип і ГРВІ
    Фото з відкритих джерел

    Серед хворих на грип і ГРВІ киян майже 5 тисяч дітей

    У Києві зареєстрували вже понад 12,5 тис. випадків захворювання на грип і ГРВІ. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

    «Хочу зазначити, що окрім коронавірусу, зараз загострилися сезонні захворювання, зокрема – на грип і ГРВІ. На сьогодні в столиці зареєстрували понад 12,5 тисяч випадків захворювання на ГРВІ та грип», – сказав він. 

    За його словами, кількість хворих збільшується. Хворіють і діти – майже 5 тисяч, і дорослі – понад 7,7 тисяч киян.

    «Тож будьте уважними до свого здоров'я. І при перших ознаках захворювання звертайтесь до сімейного лікаря. А також дотримуйтесь елементарних правил. Почуваєтеся зле – не йдіть на роботу чи в публічні місця. Якщо є ознаки захворювання у дитини, – не ведіть її в школу чи садок. Піклуйтеся про себе та не наражайте на небезпеку інших людей!» – наголосив Кличко.

    Нагадаємо, за поперденій тиждень у Києві був зареєстрований 12231 хворий на грип та ГРВІ. 

    Як повідомлялося, за минулу добу, 29 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1460 людей. Це на 280 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 28 листопада було 1740 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 70478 випадків захворювання на Covid-19.

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    Теги: Віталій Кличко Київ грип епідемія коронавірус
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