Ляшко закликав проходити Сovid-тестування з симптомами ГРВІ

Лихоманка понад 38 градусів, тривалий кашель, головний біль, біль в м'язах, втрата апетиту, нюху, смаку — це все підстави для тестування, - Ляшко

Останнім часом МОЗ фіксує зменшення кількості зразків до лабораторій

Симптоми ГРВІ є підставою звернутися до лікаря первинної ланки та пройти тестування на Covid-19. Про це у відеозверненні сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«При наявній потужності нашої лабораторної бази робити 50 тис. досліджень на добу, останнім часом ми фіксуємо зменшення кількості зразків до лабораторій. Хотів би наголосити, Україна сьогодні в червоному рівні поширення коронавірусної хвороби, тому люди, які мають симптоми гострої респіраторної інфекції, а це раптовий початок захворювання, лихоманка понад 38 градусів, тривалий кашель, головний біль, біль в м'язах, втрата апетиту, нюху, смаку — це все підстави звернутися до свого лікаря та здати зразки на дослідження», ─ сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар наголосив, що у разі відмови в проведенні тестування пацієнт може звернутися на гарячу лінію МОЗ 0 800 60 20 19, оператори якого мають зафіксувати звернення.

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Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 23 листопада в Україні виявили 12 287 нових хворих на коронавірус. Захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників. Через хворобу за добу померли 188 людей, попередньої доби (124) пацієнтів, а одужали – 8 298 особи (4143). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 647 976 осіб, одужало – 299 358 осіб, летальних випадків – 11 263. проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.