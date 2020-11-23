Не тільки Covid-19: за тиждень понад 12 тис. киян захворіли на грип і ГРВІ

До столичних лікарень за тиждень госпіталізовано 39 хворих на грип

Столична влада запевняє, що епідемії грипу поки що немає

У Києві за минулий, 47-й, тиждень 2020 року зареєстрований 12231 хворий на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 45%. Наразі показник захворюваності становить 412,2.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,2% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 4898 (зростання на 5,9%), дорослих – 7333 (зниження на 5,4%).

У структурі захворюваності діти становлять 40%, а на попередньому тижні – 37,4%. Серед школярів захворюваність зросла на 8,9% – зареєстровано 2526 випадків.

До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 39 осіб, із них 26 – діти.

Нагадаємо, за тиждень з 9 по 15 листопада у Києві було зареєстровано 12375 хворих на грип та ГРВІ.

Коронавірус в Україні

Всього 635689

Хворіють 333554

Одужали 291060

Померли 11075

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, за минулу добу, 22 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1212 людей. Це на 13 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 21 листопада було 1199 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 60218 випадків захворювання на Covid-19.

У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.

За добу 22 листопада було госпіталізовано 112 хворих на коронавірус. Це – найбільша кількість госпіталізованих хворих на коронавірус від початку епідемії.

Читайте також: