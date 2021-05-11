У Києві майже вдвічі скоротилась кількість хворих на грип порівняно з попереднім тижнем

Минулого тижня у Києві на грип і ГРВІ захворіли майже 5 тис. дорослих

У столиці спостерігається зниження захворюваності на 42% порівняно з попереднім тижнем

У Києві за минулий тиждень, з 3 по 9 травня, зареєстровано 6856 хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 69,2%. Наразі показник захворюваності становить 231. Про це повідомили в державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 42% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 1907 (зниження на 37,4%), дорослих – 4949 осіб (зниження на 43,6%).

У структурі захворюваності діти становлять 27,8%, а на попередньому тижні – 25,8%. 43,9% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилась на 35,4% – зареєстровано 838 випадків.

До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 472 особи, із них 28 дітей.

Як повідомлялося, за попередній тиждень у Києві було зареєстровано 11820 хворих на грип і ГРВІ.

За добу 10 травня у Києві коронавірус виявлено у 98 людей, від ускладнень хвороби померли 12 осіб.

10 травня у Києві не зроблено щодного щеплення від коронавірусу, на Київщині проведено 50 вакцинацій.

Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

При цьому столична влада посилила контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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