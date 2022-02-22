Гурт «Океан Ельзи» влаштував у Києві концерт просто неба (відео)

Концерт на вулиці – це реакція гурту на загострення подій на Донбасі

Музиканти виконали декілька своїх пісень

Український гурт «Океан Ельзи» влаштував концерт-експромт просто неба у Києві. Виступ колективу відбувся на пішохідно-пелосипедному мості. Концерт розпочався 22 лютого о 15 години і тривав не більше 40 хвилин.

«Ми тут. Ми разом. Ми тут. Ми разом. Ми сильні і об’єднані», – йдеться в повідомленні в Telegram-каналі гурту.

Відео емоційного виступу гурту «Океан Ельзи» опублікувала Світлана Криворучко у Facebook.

Концерт на вулиці – це реакція гурту на загострення подій на Донбасі. Тож Святослав Вакарчук обрав до виконання декілька пісень, якими вирішив підняти дух українців.

«Я дуже вдячний, що ви сьогодні прийшли. Це потрібно було для нас всіх, проказати, що ми велика, сильна об’єднана нація, яка з гордістю і впевненістю дивиться у наше майбутнє. Яка вірить у себе, в нашу армію, у те, що ми велика сім’я, яка обов’язково доб’ється своєї мрії. І велика квітуча європейська Україна буде не просто мрією, а нашою реальністю», - звернувся до усіх присутніх Вакарчук.

Люди охоче підспівували музиканту і завзято аплодували.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.