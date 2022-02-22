«Мамкин історик»: відомий український футболіст висміяв слова Путіна

Зозуля: «Світ повинен зрозуміти й іншу істину, що Путін – це реінкарнація Гітлера»

Колишній футболіст збірної України Роман Зозуля вважає, що президент Росії Володимир Путін своїми заявами щодо України лише згуртовує український народ. Про е він написав на сторінці у Facebook.

Футболіст, який зараз грає за іспанський клуб «Фуенлабрада», розмістив пост, в якому пояснив, чому на його думку Україна і Росія не є братніми народами. Також Зозуля заявив, що вірить у перемогу України над «кремлівським злом».

«Мамкин історик не розуміє, що своїми фантастичними казками тільки загартовує і згуртовує нашу націю. Вони можуть скільки завгодно рукоблудити на забальзамований труп в мавзолеї, але для нас він був, є і буде катом, як і його наступник. І наша справа, що робити з їх пам'ятниками і як розвивати свою країну.

Ми ніколи не були братніми народами, тому що братам не намагаються нав'язати комплекс неповноцінності і при нагоді закинути петлю на шию. Ми завжди були кісткою в горлі для більшості правителів «великої і могутньої». У різні історичні періоди вони прагнули нас підкорити, морити голодом, переслідувати, садити і вбивати за право говорити рідною мовою, висловлювати позицію і прагнути до незалежності. І чим більше вони стискали свою петлю, тим сильніше ми з неї виривалися. У нас ніколи не було стокгольмського синдрому, у нас завжди було тотальне неприйняття їх насильства і контролю. У новітній історії України ми це демонстрували раз на десятиліття на Майданах. Наші сусіди бояться підняти голову і висловити протест душевнохворому царю. Звичайно, є свідомі росіяни, які неодноразово висловлювали свою підтримку, але їх критично мало. Переважна більшість – це зомбована пропагандою біомаса. Але це їх вибір – жити в страху і придушенні. І нам з ними не по дорозі», – написав Зозуля.

Футболіст також зазначив, що українці мирна нація, яка ніколи ні на кого не нападала. Але у той же час, українці готові постояти за своє. «Ми мирна нація, яка не має в планах ні на кого нападати. Нам вистачає людей і своїх земель, але і віддавати їх якомусь божевільному ми не будемо.

На 8-му році війни нарешті весь світ прозрів і усвідомив, що в Україні немає ніякого громадянського конфлікту, що ми вісім років стримуємо російську агресію і не даємо їй поширитися на всю Європу. Ціною цього стало 15 тисяч життів.

Тому світ повинен зрозуміти й іншу істину, що Путін – це реінкарнація Гітлера. І його плани більш амбітні, ніж захоплення України. Тому зараз як ніколи важливо, щоб світ об'єднався і ввів економічні санкції проти цього проклятого режиму», – наголосив спортсмен.

Зозуля впевнений, що українські військові зможуть дати гідну відсіч російському окупанту.

«А з фізичним опором, впевнений, наші ЗСУ впораються, тому що характер наших військових викуваний зі сталі. Наша перемога вже близька, як і феєричний кінець кремлівсбкого зла. Вірю в Україну, вірю в перемогу, вірю в українську армію», – написав Роман Зозуля.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Анастасія Бризгіна прокоментувала радісну реакцію деяких мешканців окупованого Донбасу на визнання так званих «ДНР» і «ЛНР» Росією.

«Мені соромно за вас. Цією радістю ви поховали своє майбутнє. Ваші діти навчатимуться у невизнаних університетах. Жодна країна у світі ніколи не відкриє вам візу. А подорожі ви зможете побачити лише під час перегляду «Орел і решка». Успіхів», – написала Бризгіна.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.