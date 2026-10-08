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The Telegraph: Путін наказав «генералу Армагеддону» зруйнувати мости через Дніпро

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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The Telegraph: Путін наказав «генералу Армагеддону» зруйнувати мости через Дніпро
The Telegraph розповіла про небезпечний сценарій для Києва
фото: Unsplash, росЗМІ

Знищення семи мостів у Києві може паралізувати транспортне сполучення та посилити тиск на українців напередодні зими

Російський диктатор Володимир Путін може вдатися до нової кампанії масованих ударів по Києву напередодні зими. Одними з головних цілей російських атак можуть стати сім мостів через Дніпро, руйнування яких здатне паралізувати транспортне сполучення столиці та значної частини північної України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на авторську колонку британського військового експерта Геміша де Бреттон-Гордона у The Telegraph.

Суровікін повертається?

Автор стверджує, що Путін знову залучив до ударів по Києву російського генерала Сергія Суровікіна, відомого як «генерал Армагеддон». Експерт пов'язує його ім'я з руйнуванням сирійського міста Алеппо, де внаслідок бойових дій загинули тисячі мирних жителів.

Бреттон-Гордон вважає, що Кремль намагається повторити в Україні тактику залякування цивільного населення, яку Росія застосовувала під час війни в Сирії. Її мета полягає в тому, щоб зробити життя людей настільки небезпечним і нестерпним, аби вони почали вимагати від власної влади припинення війни. 

Путін може націлитися на мости Києва

Особливу увагу британський експерт звертає на сім мостів через Дніпро, які називає очевидними потенційними цілями для російських ударів. Київ є одним із ключових автомобільних і залізничних вузлів України. Якщо російським військам вдасться зруйнувати переправи та фактично розділити місто навпіл, це може мати паралізувальний ефект для всієї північної частини країни.

Для порівняння Бреттон-Гордон пропонує уявити, що всі мости Лондона, зокрема переправи на кільцевій автомагістралі M25, одночасно вийшли з ладу. Експерт зазначає, що російські ракети та безпілотники вже завдають ударів углиб української столиці, пошкоджуючи цивільну інфраструктуру. Серед уражених об'єктів він згадав Національну академію наук України.

На його думку, Москва усвідомлює проблеми України із запасами боєприпасів для протиповітряної оборони. Особливо гострою експерт називає нестачу ракет-перехоплювачів для американських комплексів Patriot. Саме цю вразливість Кремль може спробувати використати для посилення атак на інфраструктуру, від якої залежить повсякденне життя українських міст.

Чому Путін змінює тактику напередодні зими?

Бреттон-Гордон пов'язує можливу зміну тактики РФ з невдачами її військ на фронті. Росія зазнає значних втрат на Донбасі, тоді як ЗСУ проводять контратаки поблизу Покровська та Лимана. Водночас Кремлю дедалі складніше поповнювати армію контрактниками, а нова масштабна мобілізація може спричинити політичне невдоволення всередині країни.

На думку експерта, Путін намагається компенсувати відсутність значних успіхів на фронті посиленням ударів по цивільній інфраструктурі України. Особливо небезпечною така тактика може стати взимку, коли перебої з електроенергією та опаленням створюватимуть додатковий тиск на населення.

Бреттон-Гордон ввважає, що наближення зими створює додаткові можливості для російського тиску на українське населення. Автор нагадав, що під час війни в Сирії російські сили підтримували кампанію режиму Башара Асада, в межах якої під ударами опинялися лікарні, школи та житлові райони.

Експерт, який особисто спостерігав наслідки бойових дій у Сирії, переконаний, що Москва намагається застосувати подібний підхід в Україні. Удари по цивільній інфраструктурі мають не лише завдавати фізичних руйнувань, а й психологічно виснажувати населення. Водночас Бреттон-Гордон наголошує, що така тактика не принесла Росії бажаного результату в Сирії та, найімовірніше, не спрацює в Україні.

Нагадаємо, раніше The Economist попереджав про можливе посилення російських атак на Київ. Видання визначило листопад критичним місяцем для української столиці, коли інтенсивність обстрілів може досягти піку.

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Теги: інфраструктура росіяни Дніпро міст росія путін

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