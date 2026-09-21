Як розблокувати морський експорт. Туреччина передала пропозиції Україні та РФ

Фідан наголосив, що втягнення Саудівської Аравії у конфлікт між США та Іраном є неприйнятним

Фідан зробив заяву про ситуацію у Чорному морі

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна передала Україні та РФ пропозиції щодо припинення атак у Чорному морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

«З метою припинення конфліктів у Чорному морі Україні та Росії було передано низку пропозицій», – йдеться у повідомленні.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що Анкара запропонувала Україні та Росії запровадити мораторій на удари по торговельних суднах у Чорному морі. За його словами, обидві країни отримали пропозицію, а Туреччина очікує на їхню відповідь.

Як повідомлялося, Росія наразі не бачить підстав погоджуватися на перемир'я у Чорному морі. 14 серпня речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Москва нібито не отримувала офіційними каналами пропозиції Туреччини, в якій були б конкретизовані умови можливого мораторію на бойові дії.

До слова, Кая Каллас зауважила, що російські удари по суднах у Чорному морі створюють загрозу для світових поставок продовольства та можуть спричинити новий глобальний шок. Європейський Союз підтримує запровадження мораторію на атаки, який дозволив би убезпечити морський експорт українського зерна.