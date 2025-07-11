Чиновники приховували аварійний стан тунелю між станціями «Деміївська» і «Либідська» – генпрокурор

Кравченко: Руйнування тунелю між «Деміївською» і «Либідською» – це про безвідповідальність

Посадовці КП «Київський метрополітен» зазделегідь знали про аварійність тунелю між станціями «Деміївська» і «Либідська», але приховували це. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко, опублікувавши аудіозаписи розмов, які це підтверджують, передає «Главком».

«Київський метрополітен: руйнування тунелю між «Деміївською» і «Либідською» – це про безвідповідальність. Вчора багато писали про кримінальне провадження щодо посадовця Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, так от: чиновники все прекрасно знали і розуміли, просто приховували факти і нічого не робили для виправлення ситуації. З дозволу слідчого у відео представлені окремі докази цього злочину. Крапка в цій історії не поставлена. Слідство триває», – йдеться у дописі.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, оприлюднену розмову ведуть, зокрема, колишній керівник Київського метрополітену Віктор Брагінський, якого оголошено в розшук, та головний інженер Віктор Вигівський.

Зі змісту розмови, зафіксованої 4 грудня 2023 року, випливає, що начальник метрополітену повідомив про появу піску разом із водою між станціями «Либідська» та «Деміївська» у жовтні-листопаді 2023 року, що призвело до утворення тріщин у тунелі. Зазначені записи доводять, що відповідальні посадові особи метрополітену, на яких покладено обов’язок цілодобового моніторингу стану тунелів, не вжили належних заходів реагування

Нагадаємо, директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадовець, відповідальний за контроль та координацію діяльності підприємств, згідно своїх обов’язків, мав брати участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Як відомо, у грудні 2023 року між станціями «Деміївська» та «Либідська» сталася аварійна ситуація, внаслідок якої було порушено герметичність конструкцій тунелю, що спричинило протікання води, потрапляння піску та підтоплення. Через загрозу безпеці пасажирів довелось повністю зупинити рух потягів на окремих ділянках синьої гілки метро.

Також повідомлялося, що виконуючому обов'язки начальник КП «Київський метрополітен» Віктору Вигівському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Так, в межах провадження щодо підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська» судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту головному інженеру КП «Київський метрополітен», підозрюваному у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Київська прокуратура провела незалежну будівельно-технічну експертизу в рамках розслідування причин підтоплення тунелів між станціями метро «Деміївська» та «Либідська», яка спростовує заяву мера Віталія Кличка про те, що причиною аварії стало недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.