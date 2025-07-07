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Переплата за електроенергію понад 11,6 млн грн. Експосадовиця «Київпастрансу» отримала підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Переплата за електроенергію понад 11,6 млн грн. Експосадовиця «Київпастрансу» отримала підозру
Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України
фото: Київська міська прокуратура

Підозрювана допустила завищення ціни під час закупівлі електроенергії, через що підприємство понесло мільйонні збитки

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у службовій недбалості колишній очільниці одного з управлінь КП «Київпастранс». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури

Встановлено, що в 2022 році між приватним товариством та комунальним підприємством укладено договір про постачання електричної енергії на загальну суму понад 537 млн грн.

«Надалі товариство інформувало «Київпастранс» про зменшення цін на електроенергію в період з лютого по серпень 2022 року. Натомість колишня посадовиця в службових записках приховала цей факт та погодила підписання додаткової угоди про постачання електричної енергії за завищеною ціною», – повідомили у прокуратурі.

Жінці, яка зараз обіймає керівну посаду в СКП «Київтелесервіс», повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України - у неналежному виконанні службовою особою свої службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам
Жінці, яка зараз обіймає керівну посаду в СКП «Київтелесервіс», повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України - у неналежному виконанні службовою особою свої службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Відповідно до висновків проведених експертиз, КП «Київпастранс» переплатило за вказаним договором майже 11,6 млн грн, чим територіальній громаді Києва завдано збитків на вказану суму.

Жінці, яка зараз обіймає керівну посаду в СКП «Київтелесервіс», повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України – у неналежному виконанні службовою особою свої службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. 

Нагадаємо, Апеляцiйна палата ВАКС відмовилась пом’якшити запобіжний захід колишньому держсекретарю Міністерства розвитку громад та територій Василю Володіну. Йому призначено тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 20 млн грн. 

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому першому заступнику начальника Головного управління Держземагентства у Закарпатській області. У 2014 році він незаконно передав у приватну власність понад 2,6 гектара земель природоохоронного фонду в Ужгороді. Йдеться про ділянки, які належали до території ботанічного саду Ужгородського національного університету та мали природоохоронне цільове призначення.

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Теги: прокуратура Київ корупція в Україні прокурор Київпастранс

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