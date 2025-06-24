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Маршрути двох автобусів на Лівому березі Києва змінено через ярмарок (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Маршрути двох автобусів на Лівому березі Києва змінено через ярмарок (схема)
У маршрути автобусів №№ 46,112 внесено зміни
фото: «Київпастранс»

З початку руху й до закінчення ярмарку рух автобусів №№ 46,112 буде організовано за зміненим маршрутом

Сьогодні, 24 червня, у Києві на вулиці Івана Микитенка проходить продовольчий ярмарок. У зв’язку з цим внесено зміни в маршрути автобусів №№ 46,112. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби комунального підприємства «Київпастранс».

З початку руху до закінчення ярмарку рух автобусів маршрутів №№ 46,112 буде організовано відповідно від ст. м. «Лівобережна» та ст. м. «Лук’янівська» до вул. Миколи Кибальчича за діючими маршрутами, далі – вул. Ірини Бекешкіної до транспортної розв’язки на перетині з вул. Івана Микитенка.

У маршрути автобусів №№ 46,112 внесено зміни
У маршрути автобусів №№ 46,112 внесено зміни
фото: Київпастранс

Нагадаємо, з 13 червня до 10 жовтня частково обмежено рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Також до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

Раніше повідомлялося, що орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також  «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич». 

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Теги: Київ громадський транспорт ярмарок

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