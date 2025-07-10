Головна Київ Новини
search button user button menu button

Підтоплення столичного метро. Руслану Кандибору повідомлено про підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Підтоплення столичного метро. Руслану Кандибору повідомлено про підозру
Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі
фото: поліція Києва

Закриття станцій столичного метро, а також організація дублюючих маршрутів наземним транспортом коштувало бюджету столиці додаткових витрат – понад 164 млн грн

Директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. Про це повідомляє «Главком» із посиланнням на відділ комунікації поліції Києва  

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадовець, відповідальний за контроль та координацію діяльності підприємств, згідно своїх обов’язків, мав брати участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Прізвище посадовця офіційно не називається, однак відомо, що директором Департаменту транспортної інфраструктури КМДА є Руслан Кандибор.

«Попри обізнаність щодо загрози аварійної ситуації, яка могла призвести до руйнування елементів тунельної споруди, він не вжив жодних заходів для її усунення», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що закриття станцій столичного метро, а також організація дублюючих маршрутів наземним транспортом коштувало бюджету столиці додаткових витрат – понад 164 млн грн.

Слідчі повідомили чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Як відомо, у грудні 2023 року між станціями «Деміївська» та «Либідська» сталася аварійна ситуація, внаслідок якої було порушено герметичність конструкцій тунелю, що спричинило протікання води, потрапляння піску та підтоплення. Через загрозу безпеці пасажирів довелось повністю зупинити рух потягів на окремих ділянках синьої гілки метро.

Також повідомлялося, що виконуючому обов'язки начальник КП «Київський метрополітен» Віктору Вигівському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Так, в межах провадження щодо підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська» судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту головному інженеру КП «Київський метрополітен», підозрюваному у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Київська прокуратура провела незалежну будівельно-технічну експертизу в рамках розслідування причин підтоплення тунелів між станціями метро «Деміївська» та «Либідська», яка спростовує заяву мера Віталія Кличка про те, що причиною аварії стало  недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому. 

Теги: Київ метро розслідування поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Музей Другої світової війни давав у 2022 році їжаки, триноги для кулеметів, аби захистити Київ
Юрій Савчук: На початку вторгнення Генштаб запросив у Музею Другої світової карти Києва 1941 року
21 червня, 21:00
Під завалами цього будинку перебуває їхній син
Київ: подружжя ридає біля зруйнованого будинку, під завалами їх син
17 червня, 15:24
Безпілотники, які виявили місцеві мешканці на околицях міста, створювали серйозну загрозу, адже бойові частини могли вибухнути будь-якої миті
Могли вибухнути будь-якої миті: два «шахеди» виявлено у лісі під Києвом  
11 червня, 12:11
У ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ
Поліцейські показали перші хвилини після ударів РФ по Києву (відео)
17 червня, 15:54
Життя хлопцю, який мешкав в атакованій багатоповерхівці у Києві, врятував собака
Життя хлопцю, який мешкав в атакованій багатоповерхівці у Києві, врятував собака
18 червня, 20:44
На підставі зібраних доказів вже вісьмом учасникам «схем» повідомлено про підозру
Операція «Опікун». Поліція викрила десятки військовозобовʼязаних, які ухилилися від служби у ЗСУ
20 червня, 15:15
Будинок у Дарницькому районі столиці, що постраждав внаслідок обстрілу 17 червня
Нічна атака 17 червня: у Дарницькому районі триває ліквідація наслідків (фото)
20 червня, 09:28
Фундамент залито впритул до пішохідної доріжки
На Оболоні, попри боротьбу з МАФами, з'явився новий фундамент під кіоск (фото)
30 червня, 18:25
Скульптура музи Мельпомени на Оболонській набережній
На Оболонській набережній почалася реставрація скульптури Музи Мельпомени (фото)
Вчора, 11:27

Новини

Трагедія на Петропавлівській Борщагівці: мікроавтобус збив на смерть дитину на велосипеді
Трагедія на Петропавлівській Борщагівці: мікроавтобус збив на смерть дитину на велосипеді
Підтоплення столичного метро. Руслану Кандибору повідомлено про підозру
Підтоплення столичного метро. Руслану Кандибору повідомлено про підозру
У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок масованої нічної атаки (оновлено)
У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок масованої нічної атаки (оновлено)
Київський фунікулер закривається на ремонт
Київський фунікулер закривається на ремонт
Голова Спілки художників України Костянтин Чернявський поранений внаслідок атаки на Київ
Голова Спілки художників України Костянтин Чернявський поранений внаслідок атаки на Київ
Соратник Кличка, екссекретар Київради Бондаренко, отримав підозру: деталі справи
Соратник Кличка, екссекретар Київради Бондаренко, отримав підозру: деталі справи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2025
30K
На Закарпатті група чоловіків вигадала цікавий спосіб, як переплисти Тису
19K
Прогноз магнітних бур на 10-12 липня: якою буде сонячна активність
19K
В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»
15K
Тривога у Києві тривала 20 хвилин

Новини

На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
Сьогодні, 14:36
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Сьогодні, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Вчора, 11:12
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
8 липня, 16:49

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua