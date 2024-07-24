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Чому затопило київське метро? Прокуратура спростувала пояснення Кличка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Чому затопило київське метро? Прокуратура спростувала пояснення Кличка
Прокуратура встановила, що роботи з усунення протікання води в тунелі проводилися протягом багатьох років без залучення профільних фахівців
фото: Київська міська прокуратура

Згідно з висновками експертів, технічною причиною руйнування тунелю стала його неналежна експлуатація

Київська прокуратура провела незалежну будівельно-технічну експертизу в рамках розслідування причин підтоплення тунелів між станціями метро «Деміївська» та «Либідська», яка спростовує заяву мера Віталія Кличка про те, що причиною аварії стало  недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з висновками експертів, технічною причиною руйнування тунелю стала його неналежна експлуатація. Якість будівництва самого тунелю відповідає нормам, і жодних відхилень від проектних рішень, які могли б призвести до розгерметизації, не виявлено.

Прокуратура також встановила, що роботи з усунення протікання води в тунелі проводилися протягом багатьох років без залучення профільних фахівців та науково-дослідних інститутів, що могло погіршити ситуацію.

Київський метрополітен не надав прокуратурі жодних документів чи експертних висновків, які б підтверджували їхні заяви про неякісне будівництво. Більше того, попередні висновки експертизи, отримані КМДА ще в січні, також не були надані слідству.

До відома, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що аварійна ситуація на синій гілці метро у Києві виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.

Нагадаємо, столична влада 8 грудня обмежила рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». Зроблено це з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів.

Однак користувачі соцмереж вважають, що справжньою причиною обмеження руху синьою гілкою метро є проєкт, який реалізує друг мера Києва, бізнесмен Вагіф Алієв. мова про його ТРЦ Ocean Mall, який перебуває у стані будівництва та має відкритися вже 1 вересня 2024 року.

Зі свого боку Київський метрополітен повідомив, що зупинка руху поїздів на ділянці синьої лінії метро – вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів. За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть приблизно пів року.

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Теги: прокурор Віталій Кличко метро

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