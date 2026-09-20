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Якість повітря у Києві 20 вересня: де зафіксовано шкідливий рівень

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Якість повітря у Києві 20 вересня: де зафіксовано шкідливий рівень
Показники якості повітря різняться залежно від району Києва
фото: glavcom.ua

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня

У Києві станом на ранок 20 вересня 2026 року якість повітря залишається у межах норми, водночас показники можуть відрізнятися залежно від району та змінюватися протягом дня.

Актуальні показники у різних районах столиці можна перевірити на онлайн-картах моніторингу. «Главком» публікує актуальні карти якості повітря у Києві, які дають змогу стежити за показниками у реальному часі.

Що показують карти

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто дивитися на загальну динаміку та показники у конкретному районі, а не на одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Якість повітря в Києві 20 вересня: SaveEcoBot

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря у Києві та окремих районах столиці. SaveEcoBot використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу; для Києва система збирає інформацію з сотень станцій, частина яких працює в реальному часі. 

Станом на 07:00 20 вересня 2026 року в Києві зафіксовано помірний рівень забруднення повітря. Індекс якості атмосферного повітря становить 54, що може спричиняти незначний дискомфорт під час дихання у чутливих людей.

Найвищий рівень забруднення зафіксовано на вулиці Пшеничній – індекс становить 154, що відповідає шкідливому рівню. Підвищені показники фіксують і на Берестейському проспекті, також 154. За таких значень людям із захворюваннями дихальної системи та іншим чутливим групам рекомендують скоротити перебування на вулиці.

Ситуація на вулиці Пшеничній
Ситуація на вулиці Пшеничній
карта: SaveEcoBot
Ситуація на Берестейському проспекті
Ситуація на Берестейському проспекті
карта: SaveEcoBot

Показники якості повітря помітно різняться залежно від району столиці. Найвищий індекс зафіксовано у Святошинському районі – 86 одиниць. Найнижичий – у Оболонському – 37, Дніпровському – 35 та Голосіївському районах – 23.

У шести районах столиці зафіксовано помірне забруднення повітря
У шести районах столиці зафіксовано помірне забруднення повітря
дані: SaveEcoBot

Карта забруднення повітря в Києві 20 вересня: Aqicn

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглянути показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від «добре» до «небезпечного» рівня забруднення.

Якість повітря у Києві 20 вересня: ЛУН Місто AIR

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення.

Що робити, якщо якість повітря погіршилася

Якщо показники якості повітря погіршилися, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а приплив свіжого повітря організувати після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже під час активності людина вдихає більший об'єм повітря. У приміщенні варто зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

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Теги: Київ повітря

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