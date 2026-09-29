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Медцентр «Добробут» розповів про стан постраждалих внаслідок удару РФ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Медцентр «Добробут» розповів про стан постраждалих внаслідок удару РФ
Медичний центр показав наслідки атаки 28 вересня
фото: «Добробут»

Десятеро людей отримали медичну допомогу, дев'ятеро з них уже вдома

Після російської атаки 28 вересня на медичний центр «Добробут» на вулиці Антоновича у Києві одна з постраждалих досі перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Її стан тяжкий, але стабільний. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на медичну мережу «Добробут».

Загалом унаслідок атаки постраждали 10 людей. Дев'ятеро з них уже перебувають удома. У медичній мережі зазначили, що залишаються з постраждалими на зв'язку та за потреби продовжують надавати їм допомогу.

Команда «Добробуту» також повідомила, що медцентр на Антоновича зазнав значних руйнувань. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та працюють над планом відновлення. Найближчим часом медцентр не працюватиме.

Інші заклади мережі продовжують роботу у звичайному режимі, а пацієнтам, чиї візити були заплановані на Антоновича, допомагають перенести записи до інших медцентрів.

Значних пошкоджень також зазнали приміщення «Академії Добробут». Водночас вона продовжує роботу: онлайн-заходи відбудуться за планом, а офлайн-заходи перенесуть в онлайн або на інші локації.

Нагадаємо, 28 вересня російський дрон влучив у медичний центр «Добробут» на вулиці Антоновича у Києві. Вибуховою хвилею вибило вікна з першого по третій поверхи та пошкодило медичне обладнання.

Того ж дня було влучання і у будівлю Національної академії наук України на Володимирській вулиці, спалахнула пожежа. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також були постраждалі, серед них – колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Володимир Горбулін

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Теги: Київ обстріл лікарня поранення пожежа

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