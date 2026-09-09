У Києві курсуватимуть нічні автобуси від Центрального вокзалу: схеми та графік

Висадка та посадка пасажирів на зупинках здійснюватиметься на вимогу

Автобуси курсуватимуть під час комендантської години – з 1:00 до 5:00

Із ночі 10 вересня в Києві почнуть роботу чотири тимчасові нічні автобусні маршрути для перевезення пасажирів із центрального залізничного вокзалу до житлових масивів столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Автобуси курсуватимуть під час комендантської години – з 1:00 до 5:00, зокрема для пасажирів потягів, які прибувають до Києва у цей період. Водночас із житлових масивів до центрального залізничного вокзалу автобуси вирушатимуть раніше – відповідно до графіка та місць посадки. Інтервал руху складатиме орієнтовно 60 хвилин.

У Департаменті звертають увагу, що висадка та посадка пасажирів на зупинках здійснюватиметься на вимогу, та рекомендують заздалегідь планувати свої маршрути, з урахуванням усіх факторів.

Тимчасові автобуси курсуватимуть за такими схемами:

№ 131-Н «Залізничний вокзал «Центральний» – станція метрополітену «Дарниця» – Залізничний вокзал «Центральний»: Вокзальна пл. – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька пл. – Берестейський просп. – вул. В’ячеслава Чорновола – вул. Глібова – вул. Січових Стрільців – вул. Юрія Іллєнка – вул. Герцена – вул. Овруцька – Подільський узвіз – вул. Кирилівська – вул. Куренівська – просп. Степана Бандери – Північний міст – просп. Романа Шухевича – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Рональда Рейгана – вул. Братиславська – Лісовий просп. – вул. Мілютенка – вул. Шолом-Алейхема – вул. Миропільська – вул. Князя Романа Мстиславича – вул. Андрія Малишка – Броварський просп. – вул. Раїси Окіпної – Русанівська набережна – просп. Соборності – міст Патона – бульв. Миколи Міхновського – бульв. Лесі Українки – вул. Басейна – Бессарабська пл. – бульв. Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – Вокзальна пл.

Схема тимчасового нічного автобусного маршруту № 131-Н «Залізничний вокзал «Центральний» – станція метрополітену «Дарниця» – Залізничний вокзал «Центральний» фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

№ 132-Н «Залізничний вокзал «Центральний» – станція метрополітену «Мінська» – Залізничний вокзал «Центральний»: Вокзальна пл. – вул. Симона Петлюри – вул.Саксаганського – Галицька пл. – Берестейський просп. – просп. Академіка Палладіна – вул. Стеценка – вул. Івана Виговського – просп. Європейського Союзу – просп. Василя Порика – просп. Свободи – просп. Європейського Союзу – вул. Ярослава Івашкевича – вул. Вишгородська – пл. Тараса Шевченка – вул. Полярна – вул. Героїв Дніпра – вул. Зої Гайдай – вул. Левка Лук’яненка – Мінська пл. – вул. Левка Лук’яненка – просп. Володимира Івасюка – пл. Сантьяго-де-Чилі – просп. Володимира Івасюка – вул. Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – вул. Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – Володимирський узвіз – Європейська пл. – вул. Хрещатик – бульв. Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – Вокзальна пл.;

Схема тимчасового нічного автобусного маршруту № 132-Н «Залізничний вокзал «Центральний» – станція метрополітену «Мінська» – Залізничний вокзал «Центральний» фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

№ 133-Н «Залізничний вокзал «Центральний» – вул. Тулузи – Залізничний вокзал «Центральний»: Вокзальна пл. – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Павла Скоропадського – вул. Митрополита Василя Липківського – Солом’янська пл. – просп. Повітряних Сил – Севастопольська пл. – просп. Валерія Лобановського – Деміївська пл. – Голосіївський просп. – вул. Васильківська – вул. Юлії Здановської – вул. Самійла Кішки – вул. Степана Рудницького – вул. Докії Гуменної – вул. Героїв Маріуполя – вул. Василя Касіяна – просп. Академіка Глушкова – Кільцева дорога – вул. Тулузи – бульв. Жуля Верна – вул. Якуба Коласа – вул. Гната Юри – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – бульв. Вацлава Гавела – Відрадний просп. – вул. Гарматна – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – Вокзальна пл.;

Схема тимчасового нічного автобусного маршруту № № 133-Н «Залізничний вокзал «Центральний» – вул. Тулузи – Залізничний вокзал «Центральний» фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

№ 134-Н «Залізничний вокзал «Центральний» – проспект Павла Тичини – Залізничний вокзал «Центральний»: Вокзальна пл. – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Антоновича – Либідська пл. – бульв. Миколи Міхновського – міст Патона – просп. Соборності – Дарницька пл. – Харківське шосе – вул. Тепловозна – Дарницьке шосе – вул. Привокзальна – вул. Ялтинська – вул. Тростянецька – Харківське шосе – вул. Архітектора Вербицького – вул. Братства тарасівців – просп. Миколи Бажана – Дніпровська набережна – вул. Анни Ахматової – вул. Петра Григоренка – вул. Петра Радзіня – вул. Юрія Шумського – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна – просп. Соборності – міст Патона – бульв. Миколи Міхновського – вул. Велика Васильківська – вул. Саксаганського – вул. Симона Петлюри – Вокзальна пл.

Схема тимчасового нічного автобусного маршруту № 134-Н «Залізничний вокзал «Центральний» – проспект Павла Тичини – Залізничний вокзал «Центральний» фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Нагадаємо, від сьогодні, 9 вересня, у столиці подовжили рух громадського транспорту у вечірні години. Зокрема, близько 25% усіх маршрутів столиці курсуватимуть після опівночі.