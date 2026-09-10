Удар по АЗС у Голосіївському районі: з'явилися фото з місця влучання
На місці удару загорівся легковий автомобіль та зазнала пошкоджень зупинка громадського транспорту
Унаслідок чергової російської атаки безпілотниками по столиці в Голосіївському районі поранено трьох людей, а також зафіксовано пожежі та руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомили у ДСНС України, інформує «Главком».
За даними рятувальників, ворожий БпЛА влучив у територію автозаправної станції. На місці удару загорівся легковий автомобіль та зазнала пошкоджень зупинка громадського транспорту. Окрім цього, спалахнула пожежа у восьмиповерховій нежитловій будівлі.
У ДСНС додали, що після повторного влучання на об’єкті також загорілися дизельні генератори.
«Усі пожежі оперативно ліквідовано. Унаслідок російської атаки троє людей отримали поранення», – зазначили в рятувальній службі.
Нагадаємо, раніше про влучання ворожого БпЛА на територію автозаправної станції у Голосіївському районі столиці та виклик медиків для допомоги трьом постраждалим повідомляв міський голова Віталій Кличко.
Коментарі — 0