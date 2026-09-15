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Ворожа атака на Київ: у Соломʼянському районі є влучання в нежитлову будівлю

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ворожа атака на Київ: у Соломʼянському районі є влучання в нежитлову будівлю
У Києві працює ППО
фото: glavcom.ua

Від початку доби в Києві вже тричі лунали сигнали повітряної тривоги

У Соломʼянському районі столиці зафіксовано влучання в нежитлову будівлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Зауважимо, що від початку доби в Києві вже тричі лунали сигнали повітряної тривоги.

За даними «Главкома», влучання сталося по локації, яка постраждала під час попередніх атак.

На місці події працюють усі профільні та екстрені служби міста. Інформація щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Містян закликають не ігнорувати сигнали небезпеки та залишатися в укриттях до офіційного відбою тривоги.

Нагадаємо, внаслідок чергового обстрілу російських військ від початку доби 15 вересня в чотирьох районах столиці зафіксовано руйнування та падіння уламків ворожих цілей. Наразі відомо про восьмох постраждалих.  За даними рятувальників, наслідки ворожої атаки зафіксовані у таких районах: Солом’янський, Дарницький, Голосіївський та Оболонський.

Теги: Київ обстріл

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