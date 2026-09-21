У Києві працює ППО: столицю атакують ворожі дрони
Від початку доби в Києві вже тричі лунали сигнали повітряної тривоги
У Києві вранці 21 вересня працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
«У Києві працює ППО. Просимо мешканців міста перебувати в укриттях», – повідомила КМВА о 10:24.
Станом на 10:18 у столиці та низці областей було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних Силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворожих ударних безпілотників.
Зауважимо, це вже третя повітряна тривога у Києві від початку доби.
Місцева влада та військові закликають мешканців столиці перебувати в укриттях або дотримуватися правила «двох стін» до відбою небезпеки.
Нагадаємо, на Київщині після атаки безпілотників 20 вересня зафіксували пошкодження у кількох районах. У Бориспільському районі триває ліквідація пожежі у складських приміщеннях, над місцем події здіймається густий стовп диму.
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