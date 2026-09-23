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У столиці поліцейські врятували чоловіка, який хотів стрибнути з даху п’ятиповерхівки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У столиці поліцейські врятували чоловіка, який хотів стрибнути з даху п’ятиповерхівки
Завдяки діям правоохоронців та рятувальників чоловіка вдалося відвести від небезпеки
фото: Національна поліція

33-річний чоловік перебував на висоті та хотів стрибнути

Поліцейські врятували чоловіка, який хотів стрибнути з даху п’ятиповерхівки біля Майдану Незалежності у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

«33-річний чоловік перебував на висоті та висловлював намір стрибнути. Правоохоронці упродовж декількох годин проводили із ним перемовини та запобігли можливій трагедії», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на місце події оперативно прибули поліцейські полку поліції особливого призначення №1, переговірник КОРД, психолог главку поліції Києва та рятувальники ДСНС.

«Переговірник КОРД розпочав із чоловіком розмову та поступово встановив із ним контакт. Правоохоронцю вдалося переконати його відмовитися від небезпечного наміру та відійти від краю. У цей час психолог поліції допомагала підтримувати спокійну комунікацію та встановити емоційний контакт із чоловіком. Поліцейські поліції особливого призначення забезпечували безпеку на місці події та були готові оперативно діяти у разі виникнення загрози», – додається у заяві.

У столиці поліцейські врятували чоловіка, який хотів стрибнути з даху п’ятиповерхівки фото 1

Завдяки діям правоохоронців та рятувальників чоловіка вдалося відвести від небезпеки.

Раніше у Києві патрульні поліцейські врятували жінку, яка, за попередніми даними, намагалася вкоротити собі віку. Інцидент стався в Оболонському районі міста.

Теги: Національна поліція України Київ

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