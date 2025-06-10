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Кличко визначився з кандидатурою секретаря Київради

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кличко визначився з кандидатурою секретаря Київради
Після консультацій в сесійній залі Київради відбудеться обговорення кандидатури, запропонованої мером Києва
фото: КМДА

Кличко повідомив, кого хоче бачити на посаді секретаря Київради

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що визначився з кандидатурою на посаду нового секретаря Київської міської ради та запропонував усім фракціям долучитися до її обговорення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Віталія Кличка

«Після консультацій внесу в сесійну залу на цю посаду кандидатуру депутатки від фракції «Голос» Зої Ярош», – написав мер Києва.

Що відомо про Зою Ярош

Зоя Ярош може стати новою секретаркою Київської міської ради
Зоя Ярош може стати новою секретаркою Київської міської ради
фото: партія «Голос»

Зоя Ярош є членкинею постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Має освіту за спеціальністю «Правознавство» та «Міжнародне право». Президентка Асоціації адвокатів України. Очолювала Миколаївську обласну організацію партії «Голос».  

З 2001 року була очільницею юридичного відділу KTTJ HolingUkraineltd, Eskontalnternational Investments-Kyiv (CJSC).

З 2005-го займалась адвокатською практикою. 

У 2009 році  – директорка, партнерка АБ «Приватна практика».

У 2011 року – партнерка АК «Павлова, Ярош і партнери».

З 2012-го року партнерка, згодом – старша партнерка АК «Маршаллєр та партнери».

У 2023 році Ярош увійшла до складу тимчасової комісії з питань метрополітену, яка вивчає аварію у тунелі поблизу станції «Деміївська».

У квітні 2025 року за даними аналітиків Руху «Чесно», Ярош була однією із лідерів серед депутатів Київради, які найбільше голосували за так звані «туалетні схеми» – корупційні виділення землі.

Нагадаємо, депутат Київської міської ради Андрій Вітренко повідомив, що депутати партії «Слуга народу» зібрали необхідну кількість підписів для голосування за звільнення секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка. Щоби розпочати таємне голосування щодо відставки Бондаренка, необхідно було зібрати 41 підпис, після чого питання має бути винесене на сесію. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у розслідуванні щодо земельної сфери столиці Володимир Бондаренко перебуває у статусі свідка. Київрада 3 квітня підтримала у першому читанні антикорупційний земельний порядок, який встановлює запобіжники у земельних схемах. 

Раніше депутати партії «Слуга народу» надіслали до міського голови Києва вимогу щодо дострокового завершення повноважень секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького». Журналісти Bihus.Info оприлюднили відео із розсекреченими прослуховування посадовців КМДА й депутатів Київради, які причетні до схем незаконного заволодіння землею. Серед них – секретар Київради Володимир Бондаренко

Також повідомлялося, що секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування. Тож Бондаренко не проводить пленарні засідання, але лишається депутатом Київради.

Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.

Правоохоронці виявили схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві через «туалетну схему». Раніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.

8 квітгя Київська міськрада не змогла відправити у відставку заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка під час таємного голосування, проте він сам заявив про дострокове припинення повноважень.

Теги: Віталій Кличко Київ столиця місцева влада Володимир Бондаренко

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