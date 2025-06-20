Через російські атаки повітря Києва отруїли понад 3 тис. тонн шкідливих речовин

Масовані удари російської армії по Україні залишають по собі не тільки зруйновані будинки та загиблих людей

Тисячі тонн токсичних викидів після обстрілів, мільйони гривень збитків лише за червень та загальна шкода довкіллю України на понад 90 млрд євро. Такими є наслідки російської агресії, які не зникають після сирен. Про це заявила міністерка охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів України Світлана Гринчук в ефірі національного телемарафону, інформує «Главком» іх посиланням на Арміяінформ.

Масовані удари російської армії по Україні залишають по собі не тільки зруйновані будинки та загиблих людей. Суттєво страждає й навколишнє середовище. Пил, отруйні гази, важкі метали – усе це після вибухів опиняється у повітрі, воді та ґрунті.

«Кожен обстріл – це не тільки руйнація інфраструктури та загиблі. Це ще й забруднення атмосфери небезпечними речовинами. Наприклад, після атаки в ніч з 16 на 17 червня, в повітря потрапило понад тисячу тонн забруднюючих речовин. Це приблизно 4 мільйони гривень збитків лише за одну ніч», – повідомила вона.

За її словами, три ракетні атаки в червні спричинили викид понад 3 тисяч тонн шкідливих речовин. Орієнтовна сума екологічних втрат – майже 10 мільйонів гривень.

Окрім прямого забруднення атмосфери, з повітрям поширюються частинки пилу та токсинів, що небезпечні для здоров’я українців.

«Разом із вибуховими хвилями у повітря підіймаються небезпечні речовини: оксиди азоту, вуглекислий газ, важкі метали. Для людей із хронічними захворюваннями, особливо серцево-судинними, це – додаткове навантаження. Ми вже фіксували підвищене забруднення повітря в деяких районах Києва після атак», – зазначила міністерка.

За словами Світлани Гринчук, нині в Києві працює сім стаціонарних постів моніторингу якості повітря та ще 46 індикативних, які надають постійні дані. Ця інформація доступна для мешканців міста через додаток «Київ Цифровий» і ресурси КМДА.

Однак найбільша екологічна катастрофа не в тому, що ми вдихаємо – а в тому, що знищується система довкілля в цілому.

«За 3,5 роки війни ми зафіксували вже понад 8 тисяч злочинів проти довкілля – різного ступеня важкості, від забруднення води до знищення лісів. Загальна сума збитків – майже 90 мільярдів євро», – наголосила вона.

Найбільше потерпають прифронтові території, де пошкоджено водні, земельні, лісові ресурси. Уряд, за її словами, продовжує впроваджувати заходи з ліквідації наслідків – там, де це дозволяє безпекова ситуація. Активно допомагають міжнародні партнери.

«Ми встановлюємо системи очищення води, організовуємо довезення питної води в громади, які залишилися без доступу. Це робота уряду, органів місцевого самоврядування, громадських організацій і волонтерів», – додала міністерка.

Світлана Гринчук підкреслила: навіть якщо бойові дії припиняться завтра, відбудова екосистем України триватиме роками.

Нагадаємо, більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. 18 червня о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення.