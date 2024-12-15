В Україні від завтра змінюються графіки відключень: чи буде більше світла

Відтепер основний часовий слот становить 30 хв., кожна черга поділена на дві підчерги

Очікується, що ці нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів

Із 00:00 16 грудня в Україні діятимуть нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Про це повідомляє постачальник світла та газу Yasno.

«Міністерство енергетики України оновило підхід до формування графіків імовірних відключень. Відтепер основний часовий слот становить 30 хв., кожна черга поділена на дві підчерги, а графік має лише дві зони – білу й сіру», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що ці нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Після оновлення часових слотів графіки ймовірних відключень містять:

білі зони, коли світло світло точно є;

світло-сірі зони, коли світла може не бути.

Наприклад:

Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 год. 30 хв. білих зон користувачі будуть зі світлом.

«Сукупно це дає 56 годин зі світлом протягом тижня для кожної черги, на відміну від 38 годин, як було в попередніх версіях графіків», – кажуть в компанії.

Крім того, одну чергу ділитимуть на дві підчерги. – «Це зроблено для більшої гнучкості у процесі вмикання/вимикання та дасть можливість працювати з меншими обсягами електроенергії, якщо того буде потребувати ситуація. Підчерги матимуть відповідну нумерацію. Наприклад, підчерги 1 черги: 1.1 та 1.2».

Нові графіки розпочнуть діяти з 00:00 16 грудня 2024 року.

Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

Згідно з графіками «Укренерго» сьогодні для побутових споживачів буде застосовуватись:

08:00 – 14:00 – одна черга відключень;

14:00 – 17:00 – дві черги відключень;

17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Відключення для промисловості та бізнесу триватиме з 08:00 до 22:00.